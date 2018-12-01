Группа Kazka стала на престижной премии "прорывом года"

Kazka без преувеличения является прорывом года даже за пределами Украины / Фото: Facebook/М1

В одночасье прославившаяся на весь мир украинская группа Kazka одержала победу на M1 Music Awards. 4 Seasons – 2018 в номинации "Прорыв года".

Церемония награждения состоялась во Дворце спорта в Киеве. Об этом сообщается на странице М1 Музичний телеканал в Facebook.

Самой стремительно взлетевшей на вершину популярности названа лирическая композиция "Плакала".

/ Фото: Facebook/М1

В рамках церемонии прошлись по красной дорожке и приняли участие в мероприятии огромное количество знаменитостей: Александр Пономарев, Тина Кароль, "Время и Стекло", Монатик, NK | Настя Каменских, Гайтана, Alekseev, The Hardkiss, Michelle Andrade, Ирина Билык, "Mozgi", Nikita Lomakin, Kadnay, Maruv, Оля Цибульская, Kazka и "Антитіла".

Ведущими церемонии стали Никита Добрынин и Оля Цибульская, а продюсером M1 Music Awards в 2018 году – Тина Кароль.

Напомним, песня "Плакала" украинской группы Kazka с триумфом возглавила очередной российский музыкальный чарт, оставив далеко позади конкурентов и вызвал гнев россиян.