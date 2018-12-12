Группа Kazka попала в скандал в Канаде

Концерт Kazka в Канаде спровоцировал скандал / https://www.facebook.com/kazka.band/

Известная украинская группа Kazka, которая с хитом "Плакала" покорила российские музыкальные чарты, оказалась в эпицентре скандала из-за организации концерта в Канаде.

Как сообщается на странице Ukrainians in Toronto в Facebook, коллектив воспользовался услугами российского промоутера, отказавшись сотрудничать с украинским.

Представители украинской диаспоры нарекают, что предложили представителям группы обратить внимание на украинских организаторов, которые привозили в Канаду украинский проект "Вар’яты", в то время, как российские организовали бы концерт Comedy Club.

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"Это, кстати, те же люди, которые организовали показ украинского фильма "Киборги" с аншлагами, а не российского спектакля "Любовь по понедельникам". А еще у нас в общине есть команды, которые привозили Олега Скрипку, Руслану, MadHeads, ТІК и "Океан Эльзы", а не Диму Билана и Ани Лорак. Эти организаторы не фигурируют в российском Comedy Club, где, как мы знаем, есть звезда – двойник Путина", - заявили канадские украинцы.

В диаспоре заявляют, что не намерены давить на менеджмент украинского коллектива, однако просят пересмотреть свое решение.

"Правда, жаль, что группа с вашей силой воздействия и уровнем внимания за рубежом именно так выбрала впервые приехать в наш город. Почти плакали", - сказано в сообщении.

/ Фото: Facebook/Ukrainians in Toronto

Напомним, ранее скандал возник из-за запланированного выступления украинской группы Kazka на российской "Песне года", которая состоится в марте 2019 года в Германии.