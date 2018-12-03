Выступление Kazka на российской "Песне года": группа отреагировала на новость

Группа Kazka не будет выступать на российской "Песне года" / Фото: facebook.com/pg/kazka.band

Сеть взволновала информация о выступлении украинской группы Kazka на российской "Песне года", которая состоится в марте 2019 года в Германии.

В анонсе концерта организаторы назвали группу "открытием года", и анонсировали их выступление наряду с такими российскими артистами, как Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан. В афише российского шоу на сайтах по продажам билетов название группы засветилось, а потом исчезло.

Однако, о том, что Kazka примет участие в концерте, сообщили в видео-анонсе на YouTube.

На слухи о выступлении Kazka на российском мероприятии отреагировал продюсер коллектива Андрей Уренев.

"Группа не принимает участия в этом концерте", - написал он на своей странице в Facebook.

Продюсер коллектива дал точный ответ о выступлении Kazka на "Песне года" / https://www.facebook.com/radiomegastar

Позже на странице коллектива в Facebook также появилось опровержение информации - информацию о выступлении на "Песне года" коллектив назвал фейком.

"Друзья! Любая информация относительно будущих выступлений Kazka, не подтвержденная представителями группы или которая не содержится на официальном сайте, является ничем иным, как фейком. Будьте внимательны и употребляйте качественный контент. Следите за графиком Kazka только в официальных источниках (ссылка на сайт прилагается)", - обратилась к поклонникам в соцсети группа.

Kazka отреагировала на фейк о выступлении на "Песне года" / https://www.facebook.com/kazka.band/

Однако, поклонники не унимались, не веря коллективу, и требовали от группы конкретного ответа.

"Извините, но это не опровержение. Конкретно скажите, участвуете или нет", - написал Дмитрий Коган.

"Так будете петь с пропаганд*нами Кремля, или нет? Дайте четкий ответ. Не хочется разочаровываться", - отметил Игорь Мирошниченко.

"Опровержение выглядит очень слабо. Какая-то тухлая отмазочка", - считает Владимир Вишневский.

Нашлись и те, кто посчитал, что такое заявление – спланированная акция, чтобы пошатнуть имидж группы.

"Похоже на запланированную заранее акцию. (Я не фанатка группы, но правда важна). Сначала появился грубый перепев песни на русский язык, теперь инфо о выступлении сказки в рос. передаче. Хорошо, что "Казка" вовремя среагировала. Завтра было бы уже поздно что-то обьяснять", - написала Оксана Яблонская-Севама.

"Да достали диванные вояки с музыкой! Сами кричат, рашистам поверить-себя обмануть!А когда появляется фейковые новости из соседней алкостраны, то верят как себе! Даже оф.опровержение не помогает! Определитесь уже вы "ценители" кого и чего, либо гурту Казка, либо фейковых новостей из рашестана!", - писала Светлана Баранова.

Ранее группа Kazka признана на престижной премии "прорывом года".