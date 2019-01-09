Организаторы Евровидения-2019 показали логотип конкурса

Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве / Фото: eurovision.tv

Организаторы 64-го международного песенного конкурса Евровидение-2019, который пройдет в Тель-Авиве, Израиль с 14 по 18 мая, показали официальный логотип состязания.

Вдохновением послужил слоган "Евровидения 2019" – "Осмелься мечтать" (Dare to Dream), сам логотип состоит из трех треугольников, которые образуют звезду. Выбор именно такой формы обьяснили организаторы на сайте конкурса.

"Треугольник, одна из древнейших фигур в мире, является краеугольным символом, найденным повсеместно в искусстве, музыке, космологии и природе, представляя связь и творчество. Когда треугольники соединяются и объединяются, они становятся новой единой сущностью, отражающей бесконечное звездное небо, поскольку звезды будущего собираются вместе в Тель-Авиве на конкурс песни Евровидение-2019"

Логотип Евровидения-2019 / https://eurovision.tv

Ранее группа Kazka заявила об участии в Нацотборе на Евровидение-2019.