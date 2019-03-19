Обнародованы первые фото сцены Евровидения-2019

19 марта 2019, 23:55

Сцену для Евровидения-2019 оформлял немецкий дизайнер.

Появились первые фото сцена Евровидения-2019
Появились первые фото сцена Евровидения-2019 / instagram.com/eurovision

В Сети появились первые фотографии сцены, на которой в израильском Тель-Авиве пройдет международный песенный конкурс Евровидение-2019.

Оформлением сцены занимался немецкий дизайнер Флориан Видер, говорится в официальном аккаунте конкурса в Instagram — eurovision.

"Изучите рендеринг (отрисовку — Ред.) сценического дизайна для Евровидения-2019 в Тель-Авиве!..", — призвали организаторы мероприятия.

  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision
  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision
  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision
  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision
  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision
  • Появились первые фото сцена Евровидения-2019 instagram.com/eurovision


Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv (Анна Корсун), которая спела композицию Siren song, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka. Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России.

Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие.

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сцена Евровидение-2019
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