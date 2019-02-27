Украина не поедет на Евровидение в 2019 году

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украина, как предполагалось ранее, не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.

Об этом говорится в заявлении организаторов Национального отбора, опубликованном на сайте UA: Суспільне мовлення.

"Победителем Национального отбора на нынешнее Евровидение стала певица Maruv, которой Общественный вещатель, как и делает это каждый год, предложил заключить договор на Украину на песенном конкурсе. Однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор", - говорится в заявлении.

Напомним, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.

В НОТУ отметили, что могли бы выбрать любого исполнителя не из числа участников Национального отбора, но не хочет, поскольку c уважением относится к выбору зрителей в Национальном отборе.

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Также в НОТУ отметили, что нацотбор-2019 выявил привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии в Украине: связях артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт является приемлемым, в остальной части вызывает возмущение и неприятие.

Законы Украины не предоставляют никаких ограничений по работе исполнителей и артистов на территории Российской Федерации, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

Читайте такжеЭта поездка не наша: Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в Евровидении-2019В сложившейся ситуации, следуя закону о Общественное вещание, а также в условиях чрезмерной политизации течении национального отбора Общественный вещатель решил отказаться от участия в Международном песенном конкурсе Евровидение-2019.

Общественный вещатель считает необходимым начать общественный диалог в формате ток-шоу, форумов и обсуждений с участием ведущих экспертов сферы для формулирования позиции украинского общества к этой проблеме, а также выработки предложений к проекту закона Украины, который мог бы урегулировать ситуацию с сотрудничеством украинских артистов из государством-агрессором на будущее.

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