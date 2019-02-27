Maruv в видео впервые обратилась к фанатам после скандального нацотбора на Евровидение 2019

Maruv в видео впервые обратилась к фанатам / Instagram/maruvofficial

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) записала видеообращение к фанатам, где впервые официально прокомментировала скандал вокруг ее отстранения от участия в Евровидении 2019.

Видео певица опубликовала на своей странице в Instagram. Ролик собрал уже более 2 млн просмотров.

"Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные… Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему", – считает Maruv.

По ее словам, теперь у нее появилась куча времени на подготовку сольного концерта в Киеве и к премии YUNA, а также для нового альбома.

"Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я", – попросила своих фанатов певица, добавив, что не стоит вступать в конфликты по поводу сложившейся вокруг нацотбора ситуации.

Ранее Maruv обвинила СМИ в спекуляции. Исполнительница утверждает, что "сенсационные" высказывания, которые активно использует пресса, были вырваны из контекста старых интервью.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019. Исполнительницу критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Читайте также"Конфеты – можно, Maruv – нельзя": Зеленский жестко отреагировал на скандал с нацотбором ЕвровиденияПотом Freedom Jazz предложили представить нашу страну на конкурсе, но группа также не захотела принимать в нем участие.

Позднее стало известно, кто может представить Украину на Евровидении-2019. При этом в Национальной общественной телерадиокомпании допускают, что в 2019 году на Евровидение может не поехать представитель Украины.

Читайте также"Надо послать хор Ганапольского, Джамалы, Притулы и Скрипина": в соцсетях комментируют отказ Maruv от ЕвровиденияРанее вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что нацотбор на Евровидение 2019 является частью гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Национальный отбор на "Евровидение-2019", к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины", – сказал он.​

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.