Maruv обвинила СМИ в спекуляции

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) сообщила, что после победы в финале национального отбора на Евровидение-2019 не давала никаких комментариев и интервью, а делилась информацией только в соцсетях.

СМИ пытаются спекулировать в материалах высказываниями, которые были сделаны до участия в финале нацотбора на Евровидение-2019, написала артистка в Instagram.

Исполнительница утверждает, что "сенсационные" высказывания, которые активно использует пресса, были вырваны из контекста старых интервью.

"…В ближайшее время я обязательно отвечу на все вопросы в развернутой форме. Всем мир!" — пообещала певица.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019. Исполнительницу критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.