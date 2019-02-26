Стало известно, кто может представить Украину на Евровидении-2019

Украину на Евровидении-2019 может представить группа Kazka / eurovision.tv

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова сообщила, что НОТУ ведет переговоры об участии в песенном конкурсе Евровидение-2019 от нашей страны с группой Kazka.

В 2019-м на Евровидение может не поехать представитель Украины, рассказала Кольцова Громадському.

По словам собеседницы, возникла кризисная ситуация, однозначного выхода из которой нет, поскольку украинское общество разделилось.

"…уже к 8-10 марта Общественное и представитель Украины (на Евровидении-2019 — Ред.) должны представить организатору конкурса номер с раскадровками", — добавила Кольцова. Напомним, в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv (Анна Корсун), второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Потом Freedom Jazz предложили представить нашу страну на конкурсе, но группа также не захотела принимать в нем участие.

Справка. Финал конкурса Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне, по итогам голосования победила израильтянка Нетта Барзилай, а украинский певец Melovin (Константин Бочаров) занял 17-е место из 26 возможных.