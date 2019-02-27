На Общественном рассказали, почему Украина может отказаться от Евровидения-2019

27 февраля 2019, 07:42

Информацию озвучили представитель правления Национальной общественной телерадиокомпании Александра Кольцова.

нацотбор, евровидение
Украинский нацотбор на Евровидение / https://www.instagram.com/eurovision.ua/

На международном песенном конкурсе Евровидение-2019 может вообще не быть никакого представителя от Украины.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Громадське со ссылкой на заявление представителя правления Национальной общественной телерадиокомпании Александры Кольцовой.

По ее словам, Общественное сейчас ведет переговоры с поп-группой Kazka об их участии в израильском Евровидении.

"Но мне кажется, сейчас, в этой ситуации − это кризис, на который нет однозначного ответа, правильного, потому что общество разделено", − сказала Кольцова.

Она также отметила, что, согласно к плану, уже к 8-10 марта Общественное и исполнитель-представитель Украины должны будут представить организатору конкурса (Европейскому вещательному союзу) сценический номер с раскадровками.

Отвечая на вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть − и никто не станет, Кольцова сказала: "Это может быть никто".

Напомним, певица  Maruv (Анна Корсун), занявшая первое место в финале украинского отбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс. Позднее отказался ехать в Израиль и коллектив Freedom Jazz отказались представлять Украину.

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Украина конкурс Общественное телевидение Евровидение-2019 Группа Kazka
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