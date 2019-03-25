Трамп признал Голанские высоты землей Израиля

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании Голанских высот - спорной территорией на границе с Сирией - территорией Израиля.

Об этом говорится в подписанной американском лидере указе, передает Reuters.

Такой шаг он сделал в начале встречи с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон признает абсолютное право Израиля на самооборону, комментируя начало израильской военной операции против объектов ХАМАС в секторе Газа.

По словам Трампа, атака из сектора Газа по израильской территории демонстрирует опасность, которой подвергается Израиль.Читайте такжеТрамп готовится похоронить возвращение Крыма

В комментарии Fox Business Трамп уточнил, что думал о таком признании долгое время.

"Это было очень тяжелое решение для всех президентов, и ни один из них не сделал этого. Это похоже на решение о переносе посольства США в Иерусалим (в декабре 2017 года США первыми в мире признали Иерусалим столицей Израиля - ред.), это то, что не делал ни Клинтон, ни Буш, ни Обама, и я знаю почему. Все лидеры меня просили: "не делай, не делай этого!". Но я сделал. Это уже сделано. И получилось хорошо", - сказал Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение американского президента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса. В ЕС заявили, что в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля.

Ранее у Трампа объяснили разницу в ситуации с Голанскими высотами и аннексией Крыма.