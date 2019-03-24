У Трампа объяснили разницу в ситуации с Голанскими высотами и аннексией Крыма

24 марта 2019, 08:53

Решение президента США расширит возможности для стабильности на Ближнем Востоке, считает Майк Помпео.

Майк Помпео
Майк Помпео / Reuters

Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами и санкции против России за аннексию Крыма не является политикой двойных стандартов, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как подчеркнул американский чиновник в интервью Sky News, в этих вопросах есть существенные различия.

"То, что президент сделал с Голанскими высотами, - это признание реальности на местах и ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства", - считает Помпео.

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По его словам, такие действия смогут принести хорошие результаты для народа Ливана, Кувейта, Израиля, а также всех стран на Ближнем Востоке, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

"Принятое президентом решение, расширит возможности для стабильности во всем регионе", - госсекретарь США.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать израильский суверенитет над Голанскими высотами.

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Россия санкции Украина США Крым Голанские высоты Майк Помпео
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