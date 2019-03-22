Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля

Дональд Трамп / GettyImages

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов признать израильский суверенитет над Голанскими высотами.

С таким заявлением американский лидер выступил в сервисе микроблогов Twitter, уточнив, что такое решение обеспечит безопасность Израиля и независимость всего ближневосточного региона.

"Спустя 52 года пришло время для Соединенных Штатов полностью признать права Израиля над Голанскими Высотами, что является критически стратегическим и важным с точки зрения безопасности государства Израиль и региональной стабильности", - написал Трамп.

В комментарии Fox Business Трамп уточнил, что думал о таком признании долгое время.

"Это было очень тяжелое решение для всех президентов, и ни один из них не сделал этого. Это похоже на решение о переносе посольства США в Иерусалим (в декабре 2017 года США первыми в мире признали Иерусалим столицей Израиля - ред.), это то, что не делал ни Клинтон, ни Буш, ни Обама, и я знаю почему. Все лидеры меня просили: "не делай, не делай этого!". Но я сделал. Это уже сделано. И получилось хорошо", - сказал Трамп.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал предложение американского президента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что призыв Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами поставил регион на грань нового кризиса. В ЕС заявили, что в блоке по-прежнему не признают Голанские высоты частью Израиля.