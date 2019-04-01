Астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении

1 апреля 2019, 04:02

Влад Росс составил гороскоп для российского певца Сергея Лазарева.

Сергей Лазарев
Сергей Лазарев, по прогнозу астролога Влада Росса, вряд ли победит на Евровидении / instagram.com/lazarevsergey

Российский певец Сергей Лазарев 1 апреля отмечает свой день рождения. Астролог Влад Росс в комментарии Главреду рассказал, что звезды сулят певцу.

"В годовой карте артиста – Луна в соединении с Черной Луной, где Луна – значит популярность, а Черная Луна – препятствия, которые не дадут ему выиграть в каком-то конкурсе. Как известно, в этом году Лазарев поедет от России на Евровидение, потому можно сделать вывод, что на этом конкурсе Лазарев может занять второе или третье место. В любом случае, до самой вершины и победы он не дойдет", - отметил он.

По словам Росса, Лазарев не сможет на все сто реализовать себя в жизни и получить желанное признание.

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Экспет отметил, что ближайший год в жизни Сергея Лазарева будет так себе.

"Вроде бы и большие амбиции, да и он думает, что у него все будет супер-пупер, но, скорее всего, его будет ждать разочарование и какая-то стагнация во второй половине года", - объяснил астролог.

"Гороскоп артиста говорит о том, что наибольшего успеха в жизни и максимальных вершин Лазарев мог достичь до 30 лет. В этот период Сатурн у Лазарева находился в Доме карьеры, а цикл Сатурна – 30 лет. Это значит, что до 30 лет Лазареву по жизни должна была сопутствовать удача и успех, а дальше он вряд ли сможет покорять какие-то серьезные вершины", - резюмировал он.

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Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на апрель 2019 и назвал счастливчиков месяца.

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