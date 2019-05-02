Евровидение 2019: участники первого полуфинала и их песни

Евровидение 2019 состоится с 14 по 18 мая в Тель-Авиве / Фото: eurovision.tv

64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение 2019 состоится в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая.

Уже 14 мая состоится первый полуфинал песенного состязания, где за право попасть в финал будут сражаться 17 участников. Отметим, что кроме победителей двух полуфиналов, за главный кубок поборются представители стран-учредителей – Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Главред собрал все песни конкурсантов из первого полуфинала в порядке их выхода на сцену.

Евровидение 2019: песни первого полуфинала

1. Кипр: Tamta – Replay

Кипр на Евровидении 2019 представит грузинская поп-певица Тамта Годуадзе. В 22 года она переехала с семьей в Грецию, пробовала силы в нацотборе на конкурс, но заняла 3 место.

2. Черногория: D moll – Heaven

Группа, которая состоит из шести участников, исполнит балладу про эмоциональную и искреннюю любовь. Курирует и помогает D moll Даниель Алибабич, который представлял Сербию и Черногорию на Евровидении.

3. Финляндия: Darude feat. Sebastian Rejman – Look Away

43-летний музыкант, диджей и продюсер Вилле Виртанен, более известный под псевдонимом Darude совместно с 41-летним актером и певцом Себастьяном Рейманом будут покорять Евровидение с песней Look Away.

4. Польша: Tulia – Fire of Love (Pali się)

Женский коллектив Tulia, исполняющий фольклорную музыку, основан в 2017 году. Они стали известны благодаря исполнению кавер-версии песни Enjoy the Scilence группы Depeche Mode.

5. Словения: Zala Kralj & Gasper Santl – Sebi

Дуэт образовался в 2017 году, до этого они выступали сольно. В 2019 году Зала и Гашпер выпустили дебютный альбом.

Среди особенностей их песни - сломанные биты, мягкий вокал и мистические тексты.

6. Чехия: Lake Malawi – Friend of a Friend

Инди-поп группа Лейк Малави, основанная в 2013 году, будет представлять Чехию во главе с 29-летним солистом коллектива Альбертом Черным.

7. Венгрия: Joci Pápai – Az én apám

Цоци Папаи - 37-летний певец, рэпер и гитарист. Он уже выступал на Евровидении в 2017 году в Киеве, заняв 8 место - это один из лучших результатов за всю историю конкурса для страны.

8. Беларусь: Zena – Like It

Зена попала в топ-10 фаворитов песенного шоу по итогам голосования на портале Eurovisionworld. Зинаиде Куприянович всего 16 лет, она самая юная участница Евровидения 2019.

9. Сербия: Nevena Božović – Kruna

24-летняя Невена Божович будет выступать в Тель-Авиве с песней Kruna. Девушка в 2007 году участвовала в Детском Евровидении, а в 2013 году в составе коллектива Moje 3 представляла Сербию, но так и не прошла в финал.

10. Бельгия: Eliot – Wake Up

Элиоту Вассамийе всего 18 лет, а он представит Бельгию на песенном конкурсе. парень стал популярен благодаря участию в бельгийском шоу Голос.

11. Грузия: Ото Немсадзе – Sul tsin iare

Представит Грузию на Евровидении с песней Вперед Ото Немсадзе, серебряный призер украинского шоу Голос країни (2013 год). На слепых прослушиваниях он исполнил песню Нины Симон Feeling Good, и развернул все четыре кресла тренеров. В итоге, он выбрал в качестве наставника солиста Океана Эльзы Святослава Вакарчука.

12. Австралия: Кейт Миллер-Хайдке - Zero Gravity

"Женщина-гора", "Башня Евровидения", "Дива Плавалагуна" с "5 элемента" - как только не называют в сети Миллер-Хайдке за необычный образ, композицию и номер.

На сцене она зафиксирована на вершине своего гигантского платья, для которого соорудили специальную конструкцию. Кроме того, в номере певицы сзади нее на высоком шесте качается со стороны в сторону акробат в темном одеянии.

13. Исландия: Hatari - Hatrið mun sigra (Ненависть восторжествует)

Представителей Исландии эпатажную сатирическую группу арт-эстрадного искусства Hatari в сети называют "смесью Rammstein и Maruv". Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства" и утверждает, что основной целью группы является падение капитализма.

14. Эстония: Victor Crone – Storm

Эстонию в этом году представит швед Виктор Крон. Согласно правилам местного нацотбора, именно зрители решают, кто представит страну на Евровидении, и их покорил именно Виктор своей песней Storm.

15. Португалия: Конан Осирис - Telemóveis

Покорять Евровидение-2019 с необычным электрофольковым треком Telemóveis о мобильных телефонах и их пагубном влиянии на жизнь людей будет представитель от Португалии Конан Осирис.

На сцене своего нацотбора артист появился в оригинальном белом наряде с перьями, необычным золотистым аксессуаром на голове и имитацией длинных ногтей на левой руке. Особой эксцентричности добавили номеру и танцевальные движения, исполненные самим певцом и его подтанцовкой.

16. Греция: Katerine Duska – Better Love

Катерина Дуска - греко-канадская певица, которая представит Грецию на Евровидении 2019. 29-летняя девушка была единогласно выбрана экспертами греческой вещательной компании ERT.

17. Сан-Марино: Serhat – Say Na Na Na

От Сан-Марино выступит 54-летний продюсер Серхат. Он уже не первый раз участвует в песенном конкурсе - артист уже представлял страну в 2016 году, однако, не смог попасть в финал.

Евровидение 2019 Maruv: почему Украина не едет на песенный конкурс

В украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv (Анна Корсун), которая спела композицию Siren song, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka.

Maruv раскритиковали из-за того, что она гастролировала в России, и собиралась дать свой первый сольный концерт в Москве.

Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 из-за "кабального" контракта, который ей предлагала НОТУ. Затем предложили представить Украину на Евровидении Freedom Jazz и Kazka, но коллективы также не захотели принимать в нем участие.

После этого было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

Евровидение 2019: как голосовать

В связи с тем, что Украина не отправила своего участника на песенный конкурс, жители нашей страны лишены права голосования.

НОТУ будет проводить лишь трансляцию конкурса. Кроме того, в случае победы России на Евровидении-2019, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания пообещал, что Украина не поедет на Евровидение.

Ранее на Евровидении-2019 разразился скандал - фавориту конкурса грозит дисквалификация.