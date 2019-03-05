Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari

Эпатажный коллектив представит Исландию в Тель-Авиве.
Исландия определилась со своими представителями на Евровидении-2019. Поедет в Тель-Авив, Израиль, эпатажная сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari.
Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства" и утверждает, что основной целью группы является падение капитализма.
На конкурсе Hatari планируют исполнить песню Hatrið mun sigra — "Ненависть восторжествует", в которой есть такие строки:
Ненависть возобладает
Европа рухнет
Паутина лжи
Образуется из пепла
Единым целым.
Однако, не только текст песни встревожил сеть - прежде всего Hatari обращают на себя внимание своими агрессивными сценическими образами и необычным живым исполнением.
Номер группы на отборе на Евровидение выглядит так, словно Rammstein и Maruv решили обьединить свои усилия: в куплетах звучит такой же надрывистый голос, как у Тилля Линдеманна, а на припеве вступает мелодичный высокий мужской голос.
Кроме того, на сцене артисты устроили настоящий БДСМ-перформанс, на фоне которого выступление Maruv действительно выглядит "интеллигентной провокацией".
Исландия только на этих выходных определилась с представителем страны, а Hatari уже попали в пятерку фаворитов песенного конкурса по версии букмекеров, заняв четвертое место после России, Швеции и Италии.
Группа Hatari была основана в 2015 году в Рейкьявике, Исландия. В ее состав входят "потомки викингов" Клеменс Ханниган, Матиас Харальдссон и Эйнар Стефансон.
В 2017 году коллектив записал свой дебютный мини-альбом Neysluvarain, в который вошло 4 песни, также коллектив представил четыре ярких эпатажных клипа в БДСМ-стиле 18+.
Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.