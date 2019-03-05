Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari

Hatari представят Исландию на Евровидении-2019 / https://eurovision.tv

Исландия определилась со своими представителями на Евровидении-2019. Поедет в Тель-Авив, Израиль, эпатажная сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari.

Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства" и утверждает, что основной целью группы является падение капитализма.

На конкурсе Hatari планируют исполнить песню Hatrið mun sigra — "Ненависть восторжествует", в которой есть такие строки:

Ненависть возобладает

Европа рухнет

Паутина лжи

Образуется из пепла

Единым целым.

Однако, не только текст песни встревожил сеть - прежде всего Hatari обращают на себя внимание своими агрессивными сценическими образами и необычным живым исполнением.

Номер группы на отборе на Евровидение выглядит так, словно Rammstein и Maruv решили обьединить свои усилия: в куплетах звучит такой же надрывистый голос, как у Тилля Линдеманна, а на припеве вступает мелодичный высокий мужской голос.

Кроме того, на сцене артисты устроили настоящий БДСМ-перформанс, на фоне которого выступление Maruv действительно выглядит "интеллигентной провокацией".

Исландия только на этих выходных определилась с представителем страны, а Hatari уже попали в пятерку фаворитов песенного конкурса по версии букмекеров, заняв четвертое место после России, Швеции и Италии.

/ https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

Группа Hatari была основана в 2015 году в Рейкьявике, Исландия. В ее состав входят "потомки викингов" Клеменс Ханниган, Матиас Харальдссон и Эйнар Стефансон.

В 2017 году коллектив записал свой дебютный мини-альбом Neysluvarain, в который вошло 4 песни, также коллектив представил четыре ярких эпатажных клипа в БДСМ-стиле 18+.

Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.