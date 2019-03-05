Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari

5 марта 2019, 11:46

Эпатажный коллектив представит Исландию в Тель-Авиве.

Hatari, евровидение
Hatari представят Исландию на Евровидении-2019 / https://eurovision.tv

Исландия определилась со своими представителями на Евровидении-2019. Поедет в Тель-Авив, Израиль, эпатажная сатирическая группа арт-эстрадного искусства Hatari.

Коллектив описывает себя как "антикапиталистическую БДСМ-группу техно-исполнительского искусства" и утверждает, что основной целью группы является падение капитализма. 

На конкурсе Hatari планируют исполнить песню Hatrið mun sigra — "Ненависть восторжествует", в которой есть такие строки:

Ненависть возобладает

Европа рухнет

Паутина лжи

Образуется из пепла

Единым целым.

Однако, не только текст песни встревожил сеть - прежде всего Hatari обращают на себя внимание своими агрессивными сценическими образами и необычным живым исполнением. 

Номер группы на отборе на Евровидение выглядит так, словно Rammstein и Maruv решили обьединить свои усилия: в куплетах звучит такой же надрывистый голос, как у Тилля Линдеманна, а на припеве вступает мелодичный высокий мужской голос.

Кроме того, на сцене артисты устроили настоящий БДСМ-перформанс, на фоне которого выступление Maruv действительно выглядит "интеллигентной провокацией".

Исландия только на этих выходных определилась с представителем страны, а Hatari уже попали в пятерку фаворитов песенного конкурса по версии букмекеров, заняв четвертое место после России, Швеции и Италии.

/ https://eurovisionworld.com/odds/eurovision

Группа Hatari была основана в 2015 году в Рейкьявике, Исландия. В ее состав входят "потомки викингов" Клеменс Ханниган, Матиас Харальдссон и Эйнар Стефансон.

В 2017 году коллектив записал свой дебютный мини-альбом Neysluvarain, в который вошло 4 песни, также коллектив представил четыре ярких эпатажных клипа в БДСМ-стиле 18+.

Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Исландия Евровидение-2019 Hatari
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:58
Издевательства, травля и избиения: журналисты рассказали о самых жестоких случаях буллинга
11:46
Смесь Rammstein и Maruv: новые фавориты Евровидения-2019 БДСМ-группа Hatari Видео
11:23
Прощеное воскресенье 2019: когда отмечается и что за праздник Видео
11:22
"Разделения и провокации": у Епифания ответили УГКЦ насчет литургии в Святой Софии Видео
11:02
Адекватный ответ РФ: в Украине предложили создать "оружие возмездия" Видео
10:35
Ученые выяснили, в каком возрасте алкоголь полезен, а в каком – убивает Видео
10:33
Люди остались без воды и газа: стало известно о новых проблемах при строительстве Крымского моста Фото
10:11
Почему письмо против Зеленского ни на что не повлияет мнение
10:04
Девушка дня Instagram: украинская модель с точеной фигурой Инна Цанцик Фото
09:58
Новый скачок цен: названы причины очередного подорожания продуктов Видео
09:48
СМИ назвали причину самоубийства фронтмена The Prodigy Кита Флинта
09:29
Астрологи назвали худший день марта 2019 Видео
09:13
Смета ЦИК на выборы президента 2019 выросла еще более чем на 6 млн гривен Видео
08:58
"Последний спасательный круг": экс-министр объяснил, как Украине прожить без кредитов МВФ Видео
08:42
Пять причин, почему майдана после выборов не будет
08:24
Синоптики пообещали украинцам дожди и долгожданное потепление: карта прогноза погоды Видео
07:56
Последние 48 часов: стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью
07:54
Украина вскоре может стать ключевым экспортером газа в Европе – польские СМИ
07:31
Эксперт сказал, кого Путин хочет видеть президентом Украины Видео
07:25
"Это уже не смешно": Зеленский прокомментировал скандал с прослушкой Видео
07:15
Россия наращивает войска на границе с Украиной - Eurasia Review
06:58
Как Петр Алексеевич превратился в "большее зло" мнение
06:33
Стали известны "денежные" даты марта-2019 Видео
06:01
Комета-убийца "Череп": ученые расскрыли будущее землян после удара
05:32
Эксперт назвал главные провалы Порошенко на посту президента
05:04
Секс на одну ночь и поцелуи с женщиной: российская супермодель откровенно рассказала об интимной жизни
04:25
"Позорище какое-то": украинскую телеведущую жестко разнесли из-за фото в бикини
03:46
Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови
02:59
Россияне через полтора месяца наконец потушили горящий танкер
02:07
Мужчина ограбил двух занимавшимся сексом в лесу геев
01:29
Москва нацелилась на Африку – The Telegraph
01:15
"Может быть все, что угодно": ялтинская активистка решила покинуть Крым
00:48
Сердючка, Барских, Повалий: украинские звезды отметились на российской Песне года Фото
00:22
Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину
04 марта, понедельник
23:57
"Не мажор": сын Гладковского в видео-ответе журналистам пообещал раскрыть источники расследования Видео
23:31
"Нет слов, одни эмоции!": Леся Никитюк покорила сеть фото в бикини
23:05
"Я тебе кадык вырву, с*ка": Гордон после скандала с Фарион жестко ответил на угрозы Видео
23:04
Маша Ефросинина Фото Видео досье
22:40
Названа безопасная "доза" блинов на Масленицу
22:10
В Киеве скоро перекроют Шулявский мост: как изменится движение транспорта
22:05
Трамп продлил антироссийские санкции из-за ситуации в Украине
21:56
Россия и Китай вынуждены дружить против США - Foreign Policy
21:26
Вокалист The Prodigy не скрывал свои планы на самоубийство Видео
20:55
Хищения в оборонке: СМИ узнали, как Гладковские заработали на поставке приборов из России Видео
20:48
Умер звезда сериала Беверли-Хиллз Люк Перри Видео
20:25
В СБУ объяснили прослушку у офиса Зеленского Видео
19:52
Командир боевиков-перебежчица Ветерок участвовала в Дебальцевском котле Видео
19:34
Масленица 2019: названа самая опасная начинка для блинов
18:57
В Украине выпустили сгущенку с изображением жен Бандеры и Шухевича
18:24
НАБУ задержало двух директоров филиала Укроборонпрома по подозрению в растрате Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться