"Решение можно изменить": в Украине заговорили об участии в Евровидении-2019

Украина может принять участие в Евровидении-2019 / globallookpress.com

Вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко заявил о том, что в Украине преждевременно отказались от участия в Евровидении – 2019.

При этом чиновник напомнил, что решение об участии Украины в Евровидении находится в компетенции Общественного ТВ.

"Решение Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) относительно неучастия в Евровидении было, конечно, преждевременным. Но изменить его можно еще даже и сейчас", - добавил Кириленко в эфире Прямого.

Ранее в НОТУ допустили вероятность участия Сердючки в Евровидении-2019.

Напомним, Maruv победила в украинском нацотборе на Евровидение-2019. Исполнительницу критиковали из-за того, что она гастролировала в России. Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Потом Freedom Jazz предложили представить нашу страну на конкурсе, но группа также не захотела принимать в нем участие.

Позднее Kazka отказалась ехать на Евровидение 2019. Члены коллектива отметили, что не хотят сеять раздор. А затем и занявшие четвертое место на нацотборе Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в Евровидении 2019. Артисты решили ответить на просьбы фанатов, не дожидаясь звонка от НОТУ.