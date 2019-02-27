"Эта поездка не наша": Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в Евровидении-2019

Brunettes Shoot Blondes отказались выступать на Евровидении-2019 / https://www.facebook.com/brunettesshootblondes

Вслед за группами Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на Евровидение-2019 в Израиль коллектив Brunettes Shoot Blondes, которые заняли четвертое место на нацотборе.

Фанаты коллектива завалили страницу музыкантов в Facebook эмоциональными просьбами об участии в конкурсе, даже несмотря на то, что они не стали победителями Нацотбора. Участники группы, не дожидаясь предложения от НОТУ, решили прояснить ситуацию: они не будут выступать на Евровидении.

"Друзья! Нам поступает много сообщений с вопросом – выходила ли сегодня НОТУ на связь с Brunettes Shoot Blondes. Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша. Поклонников просим понять наше решение - у нас много других площадок для встречи с вами! Приглашаем всех на наши весенние концерты в Германии, Польше и Чехии, а также на сольный концерт в Киеве", - сказано в сообщении.

/ https://www.facebook.com/brunettesshootblondes/

Напомним, Maruv, которая победила в финале нацотбора на Евровидение-2019, сообщила, что не поедет на конкурс, так как не подписала необходимый для этого договор с НОТУ.