Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - Аласания

Украина не будет ехать в РФ на конкурс в случае победы Сергея Лазарева.
Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в случае победы представителя России Сергея Лазарева, и Общественное не будет транслировать мероприятие в стране.
Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.
"Нет. Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в РФ, мы его не транслировали. И участвовать, думаю, мы тоже не будем", - отметил Аласания.
Напомним, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.
НОТУ сообщило, что не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.