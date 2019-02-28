Украина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - Аласания

Украина не поедет на Евровидение, если конкурс будет проводиться в России / Фото: Twitter/UA:Eurovision

Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в случае победы представителя России Сергея Лазарева, и Общественное не будет транслировать мероприятие в стране.

Об этом во время пресс-конференции заявил генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания.

"Нет. Такой вопрос даже не стоит. Мы не будем участвовать, как это сделали, например, с Чемпионатом мира по футболу, который проходил в РФ, мы его не транслировали. И участвовать, думаю, мы тоже не будем", - отметил Аласания.

Напомним, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.

НОТУ сообщило, что не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019, который пройдет в Израиле.