"Отказ-это шаг назад": Руслана эмоционально высказалась о решении НОТУ не ехать на Евровидение

Руслана осудила решение НОТУ не участвовать на Евровидении / https://www.instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Украинская певица, победительница "Евровидения-2004" Руслана Лыжичко категорически высказалась против решения НОТУ не отправлять от Украины представителя на песенный конкурс Евровидение в Тель-Авив, Израиль.

Певица назвала такую новость "болезненной", и вспомнила на своей странице в Facebook, как в 2004 году тоже столкнулась со сложностями отбора.

"В год, когда я поехала, Украина тоже была на грани отказа от участия, если бы я не приняла решение участвовать. В 2004 году проходил закрытый национальный отбор, и двое из трех претендентов отказались от предложения Национальной Телекомпании принять участие в Евровидении. Я сразу без лишних раздумий приняла это предложение", - отметила артистка.

Руслана добавила, что в Украине есть множество талантливых артистов, которые достойны представлять страну на Евровидении, и отказ – не выход.

"У нас множество талантливых артистов, молодых, неоткрытых или известных только в Украине имен, которые точно достойны представлять страну на Евровидении. Я категорически против решения об отказе Украины от участия в Евровидении 2019! Отказ - это шаг назад. А нам надо идти только вперед", - считает певица.

Артистка считает, что решение этой проблемы можно найти, было бы желание у ответственных за это решение это сделать.

"Я считаю, что следует разработать новую, пусть антикризисную процедуру еще одного отбора, дать новые, пусть повторные (но не уродливые) возможности второго шанса. Найти ресурсы, время, другие возможности для повторного отбора, выработать альтернативную процедуру, но достойно представить Украину на конкурсе - для меня это вопрос даже не конкурса, а лицо страны", - подытожила певица.

Как ранее сообщалась, победительница национального отбора певица Maruv отказалась представлять Украину.