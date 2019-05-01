Скандал на Евровидении-2019: фавориту конкурса грозит дисквалификация

Дункан Лоуренс может быть дисквалифицирован / instagram.com/itsduncanlaurence

Фаворит букмекеров Евровидения-2019, представитель Нидерландов на песенном конкурсе Дункан Лоуренс попал в скандал, который грозит ему дисквалификацией.

Артист нарушил одно из самых главных правил Евровидения – конкурсная песня не должна нигде исполняться и публиковаться до 1 сентября 2018 года.

Однако, на днях в сети нашли ролик, в котором Дункан исполняет свой трек Arcade в 2017 году. Эта песня – первая из пяти композиций, которые артист исполнил на видео.

Организаторы пока не комментируют скандал, а вот русскоязычные пользователи YouTube активно требуют дисквалификации артиста.

"Почему на эту тему мало рассуждений? Обязаны дисквалифицировать его!", "Он правила нарушил!", "Хах, вот это попадос. Нидерланды должны, обязаны дисквалифицировать!!! Мне эта песня очень, очень нравится, НО, правила есть правила. Это дисквалификация! Если не дисквалифицируют, то Евровидение - это политический шлак!", - писали юзеры.

Отметим, 64-й по счету международный песенный конкурс Евровидение-2019 пройдет в столице Израиля Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

Напомним, в украинском нацотборе на Евровидение-2019 победила Maruv (Анна Корсун), которая спела композицию Siren song, второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье — Kazka. Maruv критиковали из-за того, что она гастролировала в России.

Позже артистка отказалась представлять Украину на Евровидении-2019. Потом Freedom Jazz и Kazka предложили представить нашу страну на конкурсе, но коллективы также не захотела принимать в нем участие.

Ранее стало известно, что Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019 в Израиль.