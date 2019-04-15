Сердючка едет на Евровидение-2019 в Израиль

Верка Сердючка напомнит об Украине на Евровидении / УНИАН

Украинский актер и исполнитель Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки в мае выступит на Евровидении-2019 в Тель-Авиве.

Как сообщается на официальной Instagram-странице украинского Евровидения, Сердючка вне конкурса исполнит песню Toy победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай.

Триумфатор минувшего конкурса Барзилай выйдет на сцену дважды. Она представит новую версию победной песни Toy, а затем в финале представит свой новый трек.

Сообщается, что компанию украинской диве составят Dana International, Кончита Вурст, Элени Фурейри и Гали Атари.

Также специальным гостем финала Евровидения-2019 будет голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот, наиболее известная по фильму Чудо-женщина.

Как ранее сообщалось, известная певица Мадонна выступит на Евровидении-2019 в Израиле и получит за это гонорар в сумме один миллион долларов.

Напомним, астролог рассказал, какое место Лазарев займет на Евровидении.