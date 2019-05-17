Джон Лундвик

17 мая 2019, 11:32

Шведский певец, автор песен и бывший спринтер. Представитель Швеции на Евровидении 2019.

Джон Лундвик
Джон Лундвик / instagram.com/johnlundvik

Дата рождения: 27 января 1983 года, Лондон, Англия.

Детство и образование

Джон Лундвик родился в Лондоне, Великобритания. Его биологические родители отказались от него, и когда малышу была всего неделя, его усыновила семья шведских экспатриантов. Когда Джону исполнилось 6 лет, его семья вернулась в Швецию и поселилась в Векшё - это университетский городок на юге Швеции, расположенный в исторической провинции Смоланд.

Он никогда не встречал своих биологических родителей. 

Джон Лундвик
Джон Лундвик в детстве / instagram.com/johnlundvik

Спортивные достижения

С ранних лет Джон занимался легкой атлетикой - был спортсменом на спринтерских дистанциях. 

В 2005 году Лундвик был членом эстафетной команды 4 × 100 метров для IFK Växjö, которая завоевала бронзовую медаль на чемпионате Швеции 2005 года.

Среди личных достижений Джона в беге на короткие дистанции - 60 метров: 6,99 секунды (Векшё, 3 февраля 2002 года); 100 метров: 10,84 секунды (Карлскруна, 12 июня 2006 года); 200 метров: 22,42 секунды (Веллинге, 17 августа 2003 года).

Спорт ему пришлось бросить из-за травм.

Творческая деятельность

Еще одним увлечением Лундвика была музыка. По словам певца, большое влияние на него оказали Стиви Уандер, Майкл Джексон и Уитни Хьюстон.

Он дебютировал в 2010 году, написав песню When You Tell the World You're Mine для свадьбы шведской Виктории и Даниэля Вестлинга.

Позже он написал песни для нескольких музыкантов, таких как Антон Эвальд, Исак Эллиот и Санна Нильсен. Он также является композитором песен к фильму Легкие деньги и американскому сериалу Empire.

В 2016 году Лундвик написал и исполнил All About the Games, шведскую песню для Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В 2016 году он также принял участие в Allsång på Skansen, исполнив дуэт с Лилль Линдфорс.

В 2018 году Лундвик принял участие в Melodifestivalen с песней My Turn, чтобы представить Швецию на Евровидении 2018. Он вышел из первого полуфинала прямо в финал, и финишировал третьим.

Евровидение 2019

Вторая попытка артистка попасть на Евровидение была успешной - Джон участвовал в Melodifestivalen 2019 с песней Too Late for Love, и прошел прямо в финал. Песня заняла первое место в чарте Sverigetopplistan в марте 2019 года.

В итоге, она выиграла Melodifestivalen, и Лундвик стал представителем Швеции на международном песенном конкурсе Евровидение 2019 в Тель-Авиве, Израиль, и выступил 16 мая во втором полуфинале под 8 номером. Песня вышла в гранд-финал..

Джон – не только автор своей конкурсной песни, он еще и написал композицию Bigger Than Us для своего конкурента – участника Евровидения 2019 из Великобритании Майкла Райса.

Букмекеры изначально прогнозировали, что артист займет 2 место в финале конкурса. Однако, после выступления артиста во втором полуфинале, букмекеры отдали предпочтение участнице из Австралии, и сместили артиста на одну строчку - так он оказался на 3 месте. 

Личная жизнь

Известно, что артист не женат и у него нет детей. 

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Джон Лундвик
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