Евровидение 2019: один из фаворитов конкурса покорил сеть чувственной песней

Джон Лундвик - фаворит букмекеров Евровидения / Reuters

На сцену Евровидения-2019 вышел один из фаворитов букмекеров с песней Too Late For Love. На представителя Швеции Джона Лундвика у экспертов большие надежды – ему пророчат второе место в финале конкурса.

К слову, Джон – не только автор своей конкурсной песни, он еще и написал композицию Bigger Than Us для своего конкурента – участника Евровидения 2019 из Великобритании Майкла Райса.

Артисту букмекеры пророчат серебро с 12 процентами шансов на победу. Лундвик прочно закрепился на втором месте - в рейтинге постоянно происходят ротации, но на вторую строчку никто подняться не в силах.

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Джон Лундвик - шведский певец, автор песен и бывший спринтер. Он родился в Лондоне, где его усыновили шведские экспаты. Уже в юности в Швеции, он стал чемпионом по спринту, а затем уже начал петь. Он начал свою карьеру в 2010 году, в то время он писал песни для других исполнителей. Джон уже пробовал свои силы в нацотборе в 2018 году с лирической балладой My Tur. С ней он попал в финал, но там занял третье место.