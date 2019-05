Евровидение 2019 Россия: Сергей Лазарев оконфузился во втором полуфинале, что произошло

Сергей Лазарев представил необычный номер на Евровидении 2019 / Reuters

16 мая во втором полуфинале на сцене Евровидения 2019 выступил представитель России Сергей Лазарев с песней Scream.

Артист представил технически сложный номер, который потребовал дополнительно 8 зеркал-экранов для трансляции своего изображения.

Лазарев вышел на сцену в белой одежде, точно так же, как Дима Билан в 2008 году, когда он одержал единственную для России победу на Евровидении со второй попытки.

Наряд Сергея хорошо контрастирует с темной постановкой в начале его номера, когда метеоры летят на большом экране за спиной восьми зеркальных копий Лазарева.

По ходу песни зеркала становятся экранами. Мы видим Сергея, когда льет дождь, а его отражения появляются в разных позах в зеркалах. Метеоры заменяются дождем на черном фоне, также клубятся облака и разражаются удары молнии.

Интересно, что еще на этапе репетиций участники заметили, что номера Лазарева и представительницы Северной Македонии Тамары Тодевской практически идентичны – у певицы также в номере декорацией являются зеркальные экраны, на которых транслируется ее изображение.

Номер Тамары Тодевской

Номер Сергея Лазарева

После того, как стало известно, что РФ на конкурсе представит Лазарев, букмекеры пророчили артисту 1 место. Однако, когда певец 9 марта презентовал конкурсную песню, его шансы резко изменились – артиста поместили на вторую строчку рейтинга, на которой он закрепился на несколько недель. Главным конкурентом артиста стал Дункан Лоуренс из Нидерландов.

После того, как участники показали свои номера, букмекерские конторы вновь внесли изменения в список фаворитов конкурса – со второго места его сместил Джон Лундвик из Швеции. Букмекеры считали, что шансов на победу у Scream 11 процентов.

Сейчас артист занимает 4 место с 8 процентами на победу.

Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Артист представлял Россию с песней You Are The Only One. Певец выступил 10 мая в первом полуфинале под 9 номером, и ему удалось пройти в финал. По жребию, Сергей получил 18-й номер в финале.

В 2016 году Лазарев занял первое место по результатам зрительского голосования – ему отдали 361 балл. Однако, судьи не были такими щедрыми, и присудили артисту лишь 130 баллов.

В итоге, Лазарев занял третье место с 491 баллом, уступив второе Австралии (511 баллов), а первое - украинской певице Джамале, которая и победила с песней 1944 (534 балла). Певец был удостоен Премии Марселя Безансона в номинации Приз зрительских симпатий.