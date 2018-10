Дима Билан / Скриншот с instagram.com/bilanofficial

Дата рождения: 24 декабря 1981 года, пос. Московский, часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, РСФСР, СССР.

Образование и детство

Дима Билан (настоящее имя - Виктор Николаевич Белан) появился на свет в полночь 24 декабря 1981 года в семье инженера Николая Михайловича Белана и социальной работницы Нины Дмитриевны Белан. Дима – второй ребенок в семье, у него есть старшая сестра Елена, и младшая Анна.

Дима Билан с родителями и старшей сестрой / https://uznayvse.ru

Через год после рождения Димы семья решила переехать в Набережные Челны, еще через 5 лет - в город Майский (Кабардино-Балкарская республика), где Билан до 9 класса учился во второй школe, а среднее образование завершил в школе № 14.

Дима Билан в школе / https://uznayvse.ru

В музыкальную школу Билан поступил, будучи в 5 классе, и окончил ее по классу аккордеона. Парень участвовал в разных музыкальных конкурсах и фестивалях. Занял первое место в конкурсе "Молодые голоса Кавказа".

Уже в 1998 году юный артист участвовал в фестивале "Чунга-Чанга" в Москве, где получил диплом от Иосифа Кобзона.

Певец решил сменить имя Виктор на Диму, так как Дмитрием звали деда Билана, которого он очень любил. С детства певец говорил, что хотел бы, чтобы его назвали Димой.

Спустя два года в 2000 году Билан поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, и отучился там до 2003 года по специальности классический вокал.

После выпуска поступил в ГИТИС на факультет актерского мастерства сразу на 2 курс, где проучился до 2005 года.

Творческая карьера

Первым продюсером Билана стала Елена Кан – она сняла за свои леньги его первый клип, который в 2000 году попал в ротацию телеканала MTV Russia. Видео на песню "Осень", снималось на берегу Финского залива. Песня считается одной из первых студийных песен Димы Билана.

Будучи еще студентом, Билан познакомился со своим будущим продюсером Юрием Айзеншписом, который сразу распознал в нем талант и начал с ним работать.

Дима Билан и Юрий Айзеншпис / 24smi.org

В 2002 году Билан дебютировал на сцене российского фестиваля в Юрмале - "Новая волна", на котором представил свою композицию "Бум" и занял четвертое место. После конкурса последовали съемки клипа на эту песню, а затем на композиции "Я ночной хулиган", "Ты, только ты" и "Я ошибся, я попал". В клипе на песню "Я так люблю тебя" снялась дочь Игоря Крутого.

В конце октября 2003 года вышел дебютный альбом под названием "Я ночной хулиган".

В 2004 году вышло переиздание альбома ("Ночной хулиган+") включающее 19 песен: 15 песен из оригинального издания альбома "Я ночной хулиган" и 4 новые песни ("Бессердечная", "В последний раз", "Остановите музыку", "Темная ночь").

В 2004 году был выпущен второй студийный альбом Димы Билана под названием "На берегу неба".

В 2004 году началась запись первого англоязычного альбома, в работе над которым приняли участие Дайан Уоррен и Шон Эскоффери.

В 2005 году было выпущено переиздание альбома "На берегу неба", в которое вошли английские версии песен "Как хотел я", "На берегу неба" и "Ты должна рядом быть".

В 2005 году также был выпущен официальный сборник клипов "Ты, только ты", в который кроме официальных видеоклипов вошли концертные видео презентации альбомов "Я ночной хулиган" и "На берегу неба". Также в сборник были включены дополнительные композиции не вошедшие в эти альбомы: песня "Я не забуду" и кавер-версия известной мелодии Caruso (презентация "Я ночной хулиган"), трек "Семь дней" (презентация "На берегу неба")

В конце 2005 года вышел сингл "Новый год с новой строчки" содержащий оригинальную версию и ремикс песни "Новый год с новой строчки", а также англоязычную версию хита "На берегу неба" под названием "Between the Sky and Heaven".

20 сентября 2005 года умер продюсер Билана - Юрий Айзеншпис. Сразу после этого Диму номинировали на премию "World Music Awards" как "Лучший российский артист".

После смерти Айзеншписа многие продюсеры предлагали Билану контракты. В 2006 году он разорвал контракт с компанией Айзеншписа, которой после его смерти руководила его жена Елена Львовна Ковригина. После этого компания потребовала, чтобы Билан сменил имя, так как "Дима Билан" - псевдоним, который принадлежит компании.

Но вместе с новой командой, во главе которой стояла Яна Рудковская, Билан разрешил конфликт и с 2008 года взял псевдоним в качестве официального имени.

Дима Билан и Яна Рудковская / https://uznayvse.ru

В декабре 2005 года получил две премии "Золотой граммофон" за песню "Ты должна рядом быть" в Санкт-Петербурге и Алма-Ате. На проекте "Новые песни о главном" певец получил приз Первого канала от профессионального жюри. Стал человеком года в сфере шоу-бизнеса, поскольку большинство избирателей отдали свои голоса за него, согласно версии поисковой системы Rambler.

В декабре 2005 в Ботаническом саду был снят клип для лирической композиции "Я тебя помню".

В 2006 году принял участие в "Золотой шарманке", "Международных вознаграждений музыки" в Киеве, где получил награду "Певец года". Песня Never Let You Go была исполнена впервые там.

1 июня Дима Билан стал героем церемонии Муз-ТВ 2007, взяв целых 3 награды: "Лучший альбом", "Лучшая композиция" и "Лучший исполнитель года". В июне в Лондоне снимался в клипе для новой англоязычной песни "Number One Fan". Летом стал почетным гостем фестиваля "Новая волна-2007" в Юрмале, также заседал в жюри проекта "СТС зажигает суперзвезду".

4 октября прошла ежегодная музыкальная церемония MTV Russia Music Awards. Билан получил три матрешки, победив в номинациях: "Лучшая композиция" ("Невозможное возможно"), "Лучший исполнитель", и главная награда "Артист года". На церемонии RMA MTV с Sebastian исполнил "Number One Fan" в новой обработке. Состоялась премьера песни Amnesia.

В 2007 году прошло реалити-шоу на канале "MTV Россия" под названием "Live с Биланом".

В 2009 году Дима Билан выпустил международный альбом Believe.

Дебютом поп-исполнителя в кино стал серьезный исторический фильм "Герой", события которого происходят в России времен Первой Мировой войны. Персонаж Димы – ротмистр Андрей Долматов

Дима Билан / https://24smi.org

В 2011 году принял участие в качестве участника телепроекта Первого канала "Призрак Оперы".

В 2012 году создал электронный проект в синти-поп стиле, изначально взяв в качестве нового псевдонима свое родное имя Витя Белан, но после того как к нему присоединился саунд-продюсер Андрей Черный, проект изменил название на Alien24. В декабре 2014 года коллектив выпустил первый студийный альбом Alien, в который вошла песня Fairy World, изначально выпущенная им под именем Витя Белан, а также синглы Music Is in My Soul и Wally, на которые были сняты видеоклипы.

В 2012 - 2014 и с 2016 года - наставник проекта "Голос".

В 2014 - 2017 годах - наставник проекта "Голос. Дети".

В августе 2018 года Билан выпустил музыкальный девятиминутный фильм совместно с певицей Polina на трек "Пьяная любовь".

18 сентября 2018 года артист попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве. Певец за рулем черным Ford Mustang не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем, никто не пострадал.

Евровидение

2005

Впервые Билан участвовал в российском национальном отборе конкурса песни Евровидение в 2005 году. Тогда он исполнил трек Not That Simple, но по итогам зрительского голосования занял второе место.

2006

Уже в марте следующего года "Первый канал" выбрал Билана кандидатом от России на Евровидении 2006, проводившемся в Афинах. Тогда артист с песней Never Let You Go занял второе место, получив 248 баллов — на 44 балла меньше, чем победившая песня Hard Rock Hallelujah группы из Финляндии Lordi.

2008

В 2008 году артист во второй раз подал заявку на участие в национальном отборочном конкурсе Евровидение 2008". Телеканал "Россия", не найдя никаких юридических нарушений, связанных с использованием сценического имени, имиджа и бренда "Дима Билан" принял заявку и допустил артиста к конкурсу.

Уже 9 марта Билан представил песню Believe, и по результатам голосования набрал 54 балла, таким образом, став представителем России на Евровидении. Спустя месяц, 20 мая, он выступил с песней Believe в первом полуфинале конкурса, войдя в десятку лучших, и перешел в финал.

24 мая прошел финал Евровидения, где Билан показал номер вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном. По итогам голосования набрал 272 очка и занял первое место.

2009

Дима Билан, как победитель прошлого года, открывал финал конкурса Евровидение 2009. Номер заключался в том, что артист бежал, разбивая на своем пути "кирпичные" стены, символизирующие трудности его восхождения на вершину Евровидения. Затем он пролетел над зрителями, спустился на сцену и исполнил свою триумфальную песню Believe.

2011

В финале конкурса Евровидение 2011 Дима Билан оглашал результаты голосования зрителей в России.

2012

В 2012 году Дима Билан в дуэте с Юлией Волковой выступил в национальном отборе песенного конкурса Евровидения с песней Back to Her Future, где вместе они заняли 2 место.

Болезнь

Врачи диагностировали у Билана три грыжи в позвоночнике. Он изначально откладывал обследование у врачей, но затем, когда он уже не мог самостоятельно открыть кошелек, застегивать молнии, кнопки на куртке из-за адских болей, его положили в больницу. Как оказалось, у артиста теперь не три, а пять грыж в позвоночнике, и ему пора делать операцию, которую он вновь отложил.

Также в марте 2017 года появилась информация, что Билан попал в больницу – тогда он стал лечиться от гастрита.

Личная жизнь

Тема личной жизни Билана вызывает немалый ажиотаж у его поклонниц. Известно, что певец до сих пор не женат, но ему приписывали романы с множеством девушек.

Певец долгое время встречался с моделью Еленой Кулецкой, на которой пообещал жениться в случае победы на "Евровидении", но свадьбы таки не состоялось, и пара рассталась.

Дима Билан и Елена Кулецкая / allwomens.ru

Также роман приписывали с давней знакомой артиста, оперной певицей Юлией Лима, которая некоторое время назад работала бэк-вокалисткой у Димы.

Дима Билан и Юлия Лима / https://24smi.org

Из-за того, что артист не афиширует личную жизнь, поклонники стали задаваться вопросом о его ориентации - желтая пресса не раз называла певца геем.

Билан является крестным отцом сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

Интересные факты

В поселке Московский в Усть-Джегуте музыкальная школа была названа именем Димы Билана.

Билан имеет несколько наград: Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики (2006), Заслуженный артист Чеченской Республики (2007), Заслуженный артист Республики Ингушетия (2007), Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008).

В 2007 году Билан вошел в тройку самых дорогих и популярных людей России по мнению журнала Forbes: 3 место по вниманию прессы и интересам аудитории и 12-е место по доходам.

В детстве Дима имел прозвище "Шерлок Холмс" - он всегда был подозрительным, любопытным, и любил докопаться до истины. Он увлекался книгами Артура Конан Дойла.