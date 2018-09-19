"Я виноват". Билан прокомментировал резонансное ДТП

Дима Билан рассказал об аварии / instagram.com/bilanofficial

Известный российский исполнитель Дима Билан, который 18 сентября стал участником дорожно-транспортного происшествия, в соцсети прокомментировал нашумевший инцидент.

"Все обошлось! Стресс словил, конечно, но что только не бывает в этой жизни ... салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось ... шок сейчас догоняет, сами понимаете выброс адреналина и кортизола ... фууух … руки потряхивает ... все обошлось! И у всех обошлось! Я виноват в аварии, отвлёкся! Вызвал сам ДПС по 112, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулём! Очень не смешно было…", - подписал музыкант видео в Instagram.

По словам поп-певца, он въехал в автомобиль Hyundai Solaris, который остановился на светофоре, со скоростью 40 километров в час. В результате аварии никто не пострадал, но багажник машины был сильно поврежден. Билан договорился с владельцем автомобиля "полюбовно".

Напомним, ранее российские СМИ опубликовали кадры аварии, в которой погиб российский оперный певец Михаил Луконин.