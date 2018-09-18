В Москве певец Дима Билан попал в ДТП

Билан стал участником дорожной аварии / instagram.com/bilanofficial

Известный российский певец Дима Билан 18 сентября попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

Как сообщает Telegram-канал Mash, певец за рулем черным Ford Mustang не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

Вторым участником дорожного происшествия стал белый Hyundai.

Билан якобы заявил, что за рулем ехал трезвым. По данным издания, все участники аварии живы, но есть ли пострадавшие, не уточняется.

Напомним, ранее Билан сообщил, что не может вылечиться от пневмонии, поэтому попал в больницу на гастролях.