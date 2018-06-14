Попавший в больницу Дима Билан похвастался сюрпризом от Филиппа Киркорова, видео

Попавший в больницу российский певец Дима Билан сообщил, что коллега Филипп Киркоров передал ему витаминный сюрприз — ящик клубники.

Ягоды были привезены из Молдовы, написал артист на своей странице в Instagram.

"Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа… витаминный сюрприз…", — подписал исполнитель видеоролик.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jun 13, 2018 at 7:08am PDT

Ранее Дима Билан поделился в соцсети, что не может вылечиться от пневмонии (воспаление легких), почти две недели чувствовал боль в груди. Певец из-за болезни отменил концерт в латвийском городе Даугавпилс.