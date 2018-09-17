Появилось видео смертельного ДТП с известным российским певцом

Михаил Луконин / vesti.ru

Российские СМИ опубликовали кадры аварии, в которой погиб российский оперный певец Михаил Луконин.

На записи видно, как авто, которым управлял Луконин, стоит на светофоре, когда в него на полной скорости врезалась фура.

Авария произошла 16 сентября на трассе Псков - Санкт-Петербург. Луконину было 49 лет, из родных у него осталась только дочь.

служил в театре "Санктъ-Петербургъ Опера" и Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. За свою карьеру он исполнил порядка 800 песен на восьми языках. Его диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинировали на премию "Грэмми".