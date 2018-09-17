Известный российский певец погиб в жутком ДТП

Михаил Луконин / vesti.ru

Российский оперный певец Михаил Луконин погиб в ДТП с участием грузовика под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщил руководитель эстрадно-джазового направления Международной академии музыки Владимир Самсонов, передает РИА Новости.

Авария произошла 16 сентября на трассе Псков - Санкт-Петербург. Машина Луконина в стояла на светофоре, когда в нее на полной скорости врезался грузовик.

По информации СМИ, до этого грузовик протаранил еще несколько машин: одна из них была раздавлена, а вторая вылетела в кювет.

Луконину было 49 лет, из родных у него осталась только дочь.

Баритон Луконин служил в театре "Санктъ-Петербургъ Опера" и Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии. За свою карьеру он исполнил порядка 800 песен на восьми языках. Диск "Шостакович: неизвестные вокальные циклы" номинировали на премию Грэмми.

Накануне в результате ДТП с участием микроавтобуса в Ленинградской области погибли двое жителей Закарпатья и две женщины из Львовской области.