СМИ рассказали подробности смертельного ДТП с украинцами в России

ДТП в Ленинградской области / vk.com/spb_today

В результате жуткого ДТП в Ленинградской области России с участием микроавтобуса на закарпатских номерах, погибли двое жителей Закарпатья и две женщины из Львовской области.

Как рассказала жена владельца микроавтобуса Людмила Тацюн, за рулем попавшего в аварию буса был друг ее мужа, житель Хустского района. 53-летний водитель скончался от полученных травм на месте, сообщает телеканал "Тиса-1".

Кроме того, среди погибших пассажиров оказались две женщины из Львовской области, еще один мужина- закарпатец. Также один пассажир микроавтобуса, двадцатилетний парень, госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.