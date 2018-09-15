Под Питером грузовик протаранил микроавтобус из Закарпатья: погибли четверо украинцев

В ночь на субботу, 15 сентября, на Таллинском шоссе в Волосовском районе Ленинградской области РФ произошло лобовое столкновение грузовика DAF и микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter на украинской регистрации, в результате чего погибли четыре человека.

ДТП произошло около деревни Бегунцы на 76-м километре трассы Нарва, сообщает ГУ МЧС по Ленинградской области.

Среди погибших водитель и три пассажира микроавтобуса. Еще одного пассажира госпитализировали, его состояние оценивается, как тяжелое.

Микроавтобус, попавший в ДТП, был зарегистрирован в Закарпатской области.

Как сообщает 47news.ru, погибшими в результате ДТП были граждане Украины.

Отмечается, что за рулём грузовика был 45-летний гражданин Болгарии. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением тяжёлой машиной и выехал на встречку, где совершил столкновение с Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами.

В результате ДТП в микроавтобусе погибли:

водитель Чопей В.И., 1965 года рождения;

пассажирка Стасина, 1984 года рождения;

пассажирка Липчей Ю., 1969 года рождения;

пассажир Ленич С. 1991 года рождения.

Все погибшие — граждане Украины.

Пассажир микроавтобуса, также гражданин Украины, Липчей Ю., 1998 года рождения, с сочетанной травмой в тяжелом состоянии госпитализирован.

Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Польше украинский туристический автобус упал со склона и перевернулся, погибли три человека, а еще 51 — травмирован, все погибшие и пострадавшие являются гражданами Украины.