Google знает: поисковик уже назвал победителя Евровидения-2019

Евровидение 2019: Google назвал победителя / eurovision.tv

Самый популярный поисковик Google уже назвал победителя конкурса Евровидение-2019, хотя финал состоится только вечером 18 мая, в субботу, и результаты будут оглашены ночью.

По данным поискового сервиса, больше всего пользователи интернета интересовались в Google конкурсантом из Франции Билалом Ассани. Он идентифицирует себя как квир-человек, отвергающий традиционные гендерные идентичности.

Второе место поисковик отдал исландской группе Hatari, которая удивила зрителей БДСМ-эстетикой, а третье место было отдано Сергею Лазареву.

В пятерке также оказались конкурсанты из Нидерландов и Беларуси, пишет Google News.

Отметим, сегодня вечером, 18 мая, в Выставочном зале Тель-Авива, Израиль, состоится гранд-финал 64-го международного песенного конкурса Евровидение 2019.

Сражаться за главные призы - хрустальный микрофон и право провести Евровидение 2020 в своей стране будут 26 стран-участников.

Напомним, 14 мая в первом полуфинале определилась первая десятка финалистов: Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино, Словения. 16 мая во втором полуфинале выбороли 10 счастливых билетов в финал вторая десятка финалистов: Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария, Мальта.

Кроме того, в финал автоматически проходят 5 стран-основательниц конкурса: Италия, Великобритания, Испания, Германия, Франция, и страна-хозяйка конкурса Израиль.

Так как Украина не отправила своего участника на конкурс, нам остается лишь наблюдать за шоу - наши жители лишены права голосования за любимчика Евровидения.

Евровидение 2019 финал: смотреть онлайн

Трансляция Евровидения 2019 начнется в 22.00 по Киеву. Финал покажет в Украине UA: Перший, посмотреть шоу также можно на официальном сайте Евровидения 2019 – Еurovision.tv. Кроме того, прямая трансляция будет проходить на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2019 можно и на нашем сайте: