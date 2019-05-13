Евровидение 2019: почему Украина не едет на песенный конкурс

13 мая 2019, 05:05

Впервые с 2015 года страна не оправит представителя на шоу.

Марув
Марув отказалась представлять Украину на Евровидении-2019 / instagram.com/eurovision.ua

Евровидение 2019 состоится в Тель-Авиве, Израиль, благодаря победе Нетты Барзилай с песней Toy в ночь на 12 мая в столице Португалии Лиссабоне.

В этом году отправит своих конкурсантов бороться за победу 41 страна – открытие конкурса и первый полуфинал состоится 14 мая, второй полуфинал – 16 мая, а финал – 18 мая.

Отметим, что отказались участвовать на Евровидении-2019 две страны: Болгария - по финансовым причинам, и Украина из-за скандального нацотбора.

Главред предлагает разобраться, почему Maruv, победившая в национальном отборе, отказалась представлять страну на Евровидении, и вспомнить, кто представлял Украина Евровидение в предыдущие годы.

Евровидение Марув: как артистка попала в нацотбор

Интересно, что Maruv подавала заявку на участие в нацотборе на Евровидение-2019, но изначально не вошла в 16-ку участников. И лишь когда певица Tayanna отказалась участвовать в конкурсе, ей нашли замену – Maruv.

К слову, артистка признавалась, что для нее это было неожиданным предложением, но она согласилась. Конкурсную песню Siren Song Maruv создала всего за два часа, поставила номер и создала концертные костюмы меньше, чем за 2 недели до первого полуфинала нацотбора.

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На самой сцене нацотбора 9 февраля 2019 года показала провокационный перформанс с песней Siren Song: устроила перед судьями, как сказала сама певица, "интеллигентную провокацию" - эротично станцевала у стола.

Такие танцы, откровенные костюмы и БДСМ-эстетика, принесли артистке билет в финал нацотбора, а затем и вовсе победу. Так, Maruv обошла еще 5 участников финала, и выборола право представлять Украину в Тель-Авиве, Израиль. Второе место заняла группа Freedom Jazz, а третье - Kazka.

Евровидение 2019 Украина: скандал с Maruv

После победы певицы в нацотборе, немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов Maruv поехать на гастроли в РФ и дать свой первый сольный концерт в Москве. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение. 

К слову, владельцем прав на песню Siren Song является российская компания Warner Music Russia - это значит, что все лицензионные платежи от исполнения песни идут в российский бюджет. 

Кроме того, Общественное телевидение предоставило ей контракт, который она должна подписать в течении 24 часов.

Певица, ознакомившись с условиями контракта, заявила о давлении со стороны Национальной общественной телекомпанией Украины (НОТУ).

Так, от Maruv требовали:

  • не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием (несанкционированный шпагат, например, мог вылиться в 2 миллиона гривен штрафа);
  • участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором;
  • не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования;
  • не допускать каких-либо действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте;Читайте такжеЕвровидение 2019: участники первого полуфинала и их песни
  • не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины;
  • не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса;
  • подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения;
  • нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении;
  • передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением;
  • оплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

Артистка назвала такие условия контракта НОТУ "кабальными", и отказалась представлять Украину на Евровидении-2019.

Из-за того, что занявшие второе и третье место Freedom Jazz и Kazka отказались ехать на шоу, 27 февраля было объявлено, что Украина не будет посылать своего представителя на песенный конкурс Евровидение-2019.

В связи с тем, что Украина не отправила своего участника на песенный конкурс, жители нашей страны лишены права голосования. НОТУ будет проводить лишь трансляцию конкурса.

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Сколько раз Украина не участвовала в Евровидении

Украина присоединилась к конкурсу в 2003 году, и лишь раз до скандала с нацотбором в 2019-м не участвовала в песенном соревновании - в 2015 году из-за сложной ситуации в стране из-за российской агрессии на Донбассе и в Крыму.

Все предыдущие разы представители Украины выходили в финал Евровидения. Однако, в случае победы России на Евровидении 2019, генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания пообещал, что Украина не поедет на Евровидение и в 2020 году

Евровидение Украина: кто представлял страну в предыдущие годы

Дебютировала Украина на Евровидении в 2003 году, впервые на конкурс поехал Александр Пономарев с песней Hasta la Vista, и занял с ней 14-е место.

В 2004 году впервые в истории страны выиграла Евровидение, которое проходило в Стамбуле, Руслана со своими "Дикими танцами".

Любопытно, что, когда конкурс проводили в Киеве в 2005 году, представители от Украины группа Гринджолы с песней Разом нас багато заняли далекое 19-е место.

2006 год – поехала покорять Афины Тина Кароль с песней Show me your love, и существенно поднялась в рейтинге – она заняла 7 место.

В 2007 году на сцене Евровидения представила Танец взбитых сливок Верка Сердючка – именно так переводится название ее песни Dancing Lasha Tumbai. Артистка была в шаге от победы, уступив первое место Марии Шерифович с песней Молитва.

В 2008 году поехала на конкурс в Белград Ани Лорак. С песней Shady Lady она прошла в финал Евровидения, сумев взобраться на вторую строчку рейтинга. Украина вновь уступила первенство, на это раз - представителю из России Диме Билану с песней Believe.

Затем Украину ждала череда неудач: в 2009 и 2010 певицы Светлана Лобода и Alyosha едва попали в 10-ку финалистов: Лобода заняла 12 место, а Alyosha – 10.

Мика Ньютон на конкурсе в Дюссельдорфе в 2011 году смогла приблизиться к тройке финалистов – она заняла 4 место с песней Angel.

Затем вновь Украину в 2012 году ждала неудача – жюри и зрители не оценили выступление Гайтаны, и присудили ей 15 место.

В 2013 году сумела завоевать 3 место Злата Огневич с песней Gravity.

Когда Евровидение проходило в Копенагене, участница от Украины Мария Яремчук заняла 6 место с композицией Tick-Tock.

В 2015 году из-за российской агрессии, оккупации Крыма и начала войны на Донбассе, Украина не участвовала в Евровидении, но в 2016 году совершила мощное возвращение, выборов 1 место. Певица Джамала привезла конкурс в страну, победив с песней 1944.

Наихудший результат в истории страны на Евровидении показала группа O.Torvald. Песня Time заняла 24 место, получив всего 36 баллов.

В 2018 году с песней Under the Ladder отправился в Лиссабон представлять страну Melovin, и занял 17-е место.

Ранее стало известно, почему украинцев отговаривают ехать в Израиль на Евровидение 2019.

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нацотбор Евровидение-2019 Maruv
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