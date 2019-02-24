Правами на песню Maruv Siren Song владеет российская компания

Скандалы вокруг Maruv не утихают, а лишь набирают обороты / https://www.instagram.com/eurovision.ua

Российская компания Warner Music Russia является владельцем прав на песню Siren Song, с которой певица Maruv планирует представлять Украину на Евровидении.

Информация о сингле содержится в открытом доступе в Сети. Также указано, что это танцевальная музыка, и выпущена композиция 13 февраля 2019 года.

Поскольку владельцем прав на песню является компания из России, то и все лицензионные платежи от исполнения песни пойдут в российский бюджет. Песня, которая представит Украину на Евровидении, будет систематически в ходе раскрутки пополнять казну РФ.

Напомним, ранее Maruv (настоящее имя - Анна Корсун) одержала победу в украинском национальном отборе на "Евровидение-2019". Немедленно вспыхнули скандалы - из-за планов певицы поехать на гастроли в РФ. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко пообещал лично не пустить Maruv на Евровидение. Но певицу оперативно пригласили выступить на этом конкурсе от России.