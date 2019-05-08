Евровидение-2019: почему украинцев отговаривают ехать в Израиль

Евровидение 2019 / Фото: eurovision.tv

Менее чем через неделю, с 14 по 18 мая, в Тель-Авиве пройдет ежегодный песенный конкурс Евровидение-2019. Но украинский МИД советуте украинцам воздержаться от поездки в Израиль.

Отметим, что в этом году Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019. Причиной отказа были названы условия чрезмерной политизации во время национального отбора.

Тем не менее, в Министерстве иностранных дел Украины забили тревогу, и предупредили о возможной опасности посещения Израиля всех тех, кто желает увидеть все происходящее на конкурсе воочию.

Причина - это вспышка террористической активности в стране. В МИД особо подчеркнули, что все украинцы, которые собираются посетить в ближайшее время Тель-Авив, должны помнить, что при включении сигнала воздушной тревоги нужно воспользоваться бомбоубежищами.

При этом организаторы конкурса Евровидение-2019 заверили, что палестинским террористам не удастся сорвать это мероприятие.

Добавим, что ситуация в Израиле значительно обострилась с 4 мая 2019 года.

"Рекомендуем гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов", - говорится в сообщении МИД.

Также в министерстве дали рекомендацию гражданам Украины, что делать при попадании в чрезвычайную ситуацию в Израиле. В МИД советуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в стране по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782.

Напомним, Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Второй полуфинал 64-го по счету песенного конкурса состоится 16 мая.

За право попасть в финал будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.