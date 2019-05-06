Евровидение 2019: песни всех участников второго полуфинала, где и когда смотреть

6 мая 2019, 15:51

16 мая выступят 18 конкурсантов.

Евровидение, логотип
Второй полуфинал Евровидения 2019 пройдет 16 мая / https://eurovision.tv

Евровидение 2019 будет проходить в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 18 мая. Второй полуфинал 64-го по счету песенного конкурса состоится 16 мая.

За право попасть в финал будут сражаться 18 стран-участников: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан, а также представитель от России на Евровидение 2019 Лазарев песня Scream.

Главред собрал все песни конкурсантов Евровидение 2019 второй полуфинал в порядке их выхода на сцену.

Евровидение 2019: порядок выступлений

1. Армения: Srbuk - Walking Out

Представлять Армению в 2019 году на песенном конкурсе будет 24-летняя певица Србуи Саргсян. В 2010 году девушка стала известна благодаря участию в армянской версии шоу Х-Фактор, где она заняла второе место.

Наиболее известной украинскому зрителю артистка стала после участия в 2018 году в шоу Голос страны, где заняла четвертое место.

2. Ирландия: Sarah McTernan - 22

25-летняя Сара МакТернан исполнит песню 22. Девушка стала известна благодаря участию в ирландском Голосе-4 в 2015 году. Девушка умеет играть на множестве музыкальных инструментов: скрипка, гитара, гавайская гитара, фортепиано и даже свисток. У Сары есть двухлетняя дочь Мия.

3. Молдова: Anna Odobescu - Stay

Певица Анна Одобеску отправится в Израиль, чтобы представить Молдову на Евровидении.  Девушка обрела известность в 2016 году, получив вторую премию юбилейного 25 фестиваля Славянский базар.

4. Швейцария: Luca Hänni - She Got Me

24-летний Лука Ханни уже завоевал сердца многих зрительниц Евровидения – красавчик не зря получил премию Bravo Otto в номинации Суперкрасавчик. Лука стал известен в возрасте 17 лет – тогда он победил в немецкой версии шоу Pop Idol.

5. Латвия: Carousel - That Night

Право представлять Латвию в Израиле завоевал дуэт Carousel, который был создан в 2015 году. Артисты работают над оригинальной музыкой, и планируют записать дебютный альбом.

6. Румыния: Ester Peony - On A Sunday

Румынско-канадская певица Александра Крецу (Эстер Пеони) представит Румынию в Тель-Авиве. Девушка в начале карьеры записывала каверы, писала тексты для других артистов. В 2015 году ее заметил румынский лейбл, и вот спустя год она отправилась в свой первый тур.

7. Дания: Leonora - Love Is Forever

Данию в этом году будет представлять трехкратная чемпионка страны по фигурному катанию 20-летняя Леонора Колмор Йепсен. Девушка в своей песне Love Is Forever соединила 4 языка: английский, французский, датский и немецкий.

8. Швеция: John Lundvik - Too Late For Love

Джон Лундвик представит Швецию в Израиле. Певец начал свою карьеру в 2010 году, в то время он писал песни для других исполнителей. Джон уже пробовал свои силы в нацотборе в 2018 году с лирической балладой My Tur. С ней он попал в финал, но там занял третье место.  

9. Австрия: PÆNDA - Limits

Австрийская певица, автор песен и музыкальный продюсер Габриэла Хорн представит Австрию с песней Limits. Свой псевдоним девушка взяла в 2016 году, выпустила дебютный сингл, и спустя 2 года состоялся релиз ее первого альбома, в который входило 12 песен.  

10. Хорватия: Roko - The Dream

Роко Блажевич – один из самых юных участников на песенном конкурсе, парню всего 18 лет. Он получил право представлять страну благодаря победе на фестивале Dora.

11. Мальта: Michela - Chameleon

Микела Паче составит нехилую конкуренцию своему одногодке-хорвату. Девушка в свои 18 лет выиграла первый сезон мальтийской версии шоу Х-фактор в 2019 году. В качестве приза за свою победу она получила право представлять Мальту на Евровидении 2019, а также заключила контракт с Sony Music Entertainment.

12. Литва: Jurij Veklenko - Run With The Lions

28-летний Юриус Векленко представит Литву с песней Run With The Lions (Беги со львами). Юриус – "темная лошадка" Евровидения – он в 2012 году принимал участие в литовском национальном отборе на Евровидение с дебютной песней Tu ne viena. В мае 2013 года был бэк-вокалистом литовского представителя Андрюса Появиса. Осенью того же года он во второй раз принимал участие в нацотборе на Евровидение. Также Юриус выступил бэк-вокалистом дуэта Моники Линките и Вайдаса Баумилы на 60-м песенном конкурсе Евровидение-2015 в Вене. В 2017 году в финале литовского национального отбора на Евровидение он исполнял главную вокальную партию исполнительницы Лолиты Зеро.

13. Россия: Сергей Лазарев - Scream

Сергей Лазарев уже выступал на Евровидении в 2016 году. Тогда он занял третье место по итогам голосования зрителей и профессионального жюри. Второй оказалась Австралия. А первое место заняла украинская певица Джамала с песней 1944.

14. Албания: Jonida Maliqi - Ktheju tokës

На албанском языке представит конкурсную песню 36-летняя Йонида Маличи. Она начала свою творческую карьеру в 13 лет, с тех пор Йонида сыграла в популярной музыкальной версии Ромео и Джульетта, провела четвертый сезон Танцы со звездами Албании, а также выступила судьей пятого сезона Голоса Албании в 2016 году.

15. Норвегия: KEiiNO - Spirit In The Sky

Представит Норвегию в Израиле популярная группа KEiiNO. Артисты смешали в конкурсной композиции два языка: английский и саамский, а также смешали поп-музыку и йойк.

16. Нидерланды: Duncan Laurence - Arcade

Букмекеры назвали фаворитом на Евровидении 2019 представителя Нидерландов Дункана Лоуренса. Однако, артист попал в скандал, который грозит ему дисквалификацией – он нарушил одно из самых главных правил Евровидения – конкурсная песня не должна нигде исполняться и публиковаться до 1 сентября 2018 года. Однако, в сети нашли ролик, в котором Дункан исполняет свой трек Arcade в 2017 году.

17. Северная Македония: Tamara Todevska - Proud

Тамара Тодевска уже не первый раз будет выступать на Евровидении. Артистка в мае 2008 года с певцами Врчак и Адриян представляла Македонию на международном конкурсе Евровидение. В 2014 году она выступила в качестве бэк-вокалистки у своей сестры Тияны, представительницы Македонии.

18. Азербайджан: Chingiz - Truth

28-летний Чингиз Мустафаев уже частвовал в нацотборе на Евровидение в 2011 году, но та ки не смог выйти в финал. Спустя 8 лет он снова попробовал свои силы, и представит Азербайждан в Израиле с песней Truth.

Евровидение 2019 второй полуфинал смотреть

В Украине будет проводить трансляцию песенного конкурса UA:Перший. Евровидение 2019 второй полуфинал состоится 16 мая в 22.00 в Тель-Авиве, Израиль.

Также показывать событие будут сами организаторы на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

Ранее Главред собрал всю нужную информацию про участников первого полуфинала Евровидения и их песни.

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