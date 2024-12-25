Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

Что рассказал Салем:
- Защитник не любит зимние праздники
- Какой праздник ему импонирует больше
Рождество и Новый год - праздники, которые любят и ждут взрослые и дети. К сожалению, атмосфера чуда, которая окутывает в эти дни, близка далеко не каждому.
К тем, кто не любит Рождество и Новый год, относится украинский шоумен и военный Даниэль Салем. В комментарии для РБК-Украина он признался, что эти дни не вызывают у него праздничного настроения.
Салем отметил, что такое его восприятие уходит корнями в его тяжелое детство. "У меня было тяжелое детство, рос без мамы и папы. Смотрел на других детей, как им весело и хорошо, а мне – нет. Поэтому и сегодня как-то не нравятся эти праздники", - поделился шоумен.
При этом Даниэль Салем отметил, что так он относится не ко всем праздникам. Ему, к примеру, очень импонирует Хэллоуин, который он "всегда считал лучшим".
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Кто такой Даниэль Салем?
Даниэль Салем - украинский ресторатор, шоумен, телеведущий, актер. Был ведущим проектов "Кохання на виживання", "Хулігани", "Зірковий шлях"; принимал участие в шоу "Танці з зірками-6" и "Голос країни-10". С начала полномасштабной войны защищает Украину от оккупантов в составе спецподразделения авиаразведки. Был ранен и контужен.
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