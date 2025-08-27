У популярной украинской певицы новый роман: "Все видно по глазам"

Lida Lee показала первое фото с избранником.

Lida Lee личная жизнь - у певицы появился новый волюбленный / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Кратко:

У Лиды Ли новый бойфренд

Счастливая звезда поделилась снимком с возлюбленным

Украинской певице Lida Lee (Лидия Скорубская) довольно долго приписывали роман с военным и шоуменом Даниэлем Салемом. Однако оба они слухи про отношения отрицали, и настаивали, что между ним лишь крепкая дружба, основанная на взаимном доверии и поддержке.

Теперь поклонники артистки с уверенностью могут сказать, что конец этим слухам наступил: Лида Ли в своем блоге в Instagram сообщила о новом романе. В сторис она заявила, что это и так видно по ее глазам.

Также Скорубская опубликовала фото, на котором держит за руку загадочного мужчину, и добавила эмодзи красного сердечка. Личность своего избранника звезда раскрывать не торопится.

Lida Lee личная жизнь - у певицы появился новый волюбленный / instagram.com/lidalee_official

Lida Lee личная жизнь - у певицы появился новый волюбленный / instagram.com/lidalee_official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

