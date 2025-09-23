Укр
HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередь

Кристина Трохимчук
23 сентября 2025, 16:06
36
Стриминговый сервис выходит на украинский рынок - какие сериалы HBO Max стоит посмотреть.
HBO Max
Топ сериалов HBO Max / коллаж: Главред, фото: HBO Max, imdb.com

Вы узнаете:

  • HBO Max появится в Украине
  • Топ сериалов HBO Max

Популярный стриминговый сервис HBO Max наконец-то станет доступным для украинских пользователей. На официальном сайте уже появилась украинская локализация, подпись "Уже скоро" и цены на подписку.

Главред собрал информацию, сколько будет стоить официальный просмотр сериалов на платформе, и на какие ленты стоит обратить внимание в первую очередь.

Тарифы HBO Max в Украине

В Украине будет доступно два основных тарифных плана. HBO Max Стандарт предоставляет доступ к сервису с двух устройств за 7,99 €/месяц и позволяет загружать до 30 эпизодов в Full HD. Большие возможности предоставляет HBO Max Премиум - за 9,99 €/месяц можно будет подключить до 4 устройств, загружать видео в 4K UHD и со звуком Dolby Atmos до 100 эпизодов.

Кроме этого, пользователи смогут подключить дополнительный спортивный пакет, который включает Eurosport 1 и Eurosport 2. Это особенно актуально для фанатов спорта, которые хотят смотреть трансляции напрямую в HBO Max.

HBO Max
HBO Max скоро будет доступным в Украине / фото: HBO Max

Топ сериалы HBO, которые стоит посмотреть первыми

HBO известен своими культовыми шоу, которые собирают миллионы зрителей по всему миру. Если вы планируете подписку на HBO Max в Украине, издание Harpers Bazaar рекомендует обратить внимание на эти сериалы:

  • "Игра престолов"
  • "Чернобыль"
  • "Клан Сопрано"
  • "Наследие"
  • "Настоящий детектив"

"Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) - Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж

Эпическая фэнтезийная сага по романам Джорджа Р. Р. Мартина о борьбе за Железный трон. Это история интриг, предательств и сражений, которая навсегда изменила мир сериалов.

"Чернобыль" (Chernobyl, 2019) - Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон

Мощная драма, воссоздающая события аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Сериал получил многочисленные награды, включая "Эмми", и считается одним из самых сильных исторических шоу.

"Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) - Джеймс Гандольфини, Эди Фалко

Культовая криминальная драма о мафиозном боссе Тони Сопрано, который балансирует между семейными проблемами и преступным бизнесом. Один из самых влиятельных сериалов всех времен.

"Наследство" (Succession, 2018-2023) - Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук

Сатира на жизнь медиа-магнатов, где богатая семья ведет ожесточенную борьбу за власть. Ироничный, циничный и одновременно драматический сериал, покоривший критиков и зрителей.

"Настоящий детектив" (True Detective, 2014-2024) - Мэттью Макконахи, Вуди Гаррельсон, Джоди Фостер

Антология криминальных историй, где каждый сезон раскрывает новую загадку. Первый сезон считается культовым, а последний, с Джоди Фостер в главной роли, доказал, что сериал не потерял силы.

О платформе: HBO max

HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети по подписке, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея в общей сложности более 122 миллионов подписчиков.

