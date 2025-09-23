HBO Max в Украине: топ 5 сериалов, которые стоит смотреть в первую очередь

Вы узнаете:
Популярный стриминговый сервис HBO Max наконец-то станет доступным для украинских пользователей. На официальном сайте уже появилась украинская локализация, подпись "Уже скоро" и цены на подписку.
Главред собрал информацию, сколько будет стоить официальный просмотр сериалов на платформе, и на какие ленты стоит обратить внимание в первую очередь.
Тарифы HBO Max в Украине
В Украине будет доступно два основных тарифных плана. HBO Max Стандарт предоставляет доступ к сервису с двух устройств за 7,99 €/месяц и позволяет загружать до 30 эпизодов в Full HD. Большие возможности предоставляет HBO Max Премиум - за 9,99 €/месяц можно будет подключить до 4 устройств, загружать видео в 4K UHD и со звуком Dolby Atmos до 100 эпизодов.
Кроме этого, пользователи смогут подключить дополнительный спортивный пакет, который включает Eurosport 1 и Eurosport 2. Это особенно актуально для фанатов спорта, которые хотят смотреть трансляции напрямую в HBO Max.
Топ сериалы HBO, которые стоит посмотреть первыми
HBO известен своими культовыми шоу, которые собирают миллионы зрителей по всему миру. Если вы планируете подписку на HBO Max в Украине, издание Harpers Bazaar рекомендует обратить внимание на эти сериалы:
- "Игра престолов"
- "Чернобыль"
- "Клан Сопрано"
- "Наследие"
- "Настоящий детектив"
"Игра престолов" (Game of Thrones, 2011-2019) - Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж
Эпическая фэнтезийная сага по романам Джорджа Р. Р. Мартина о борьбе за Железный трон. Это история интриг, предательств и сражений, которая навсегда изменила мир сериалов.
"Чернобыль" (Chernobyl, 2019) - Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд, Эмили Уотсон
Мощная драма, воссоздающая события аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Сериал получил многочисленные награды, включая "Эмми", и считается одним из самых сильных исторических шоу.
"Клан Сопрано" (The Sopranos, 1999-2007) - Джеймс Гандольфини, Эди Фалко
Культовая криминальная драма о мафиозном боссе Тони Сопрано, который балансирует между семейными проблемами и преступным бизнесом. Один из самых влиятельных сериалов всех времен.
"Наследство" (Succession, 2018-2023) - Брайан Кокс, Джереми Стронг, Сара Снук
Сатира на жизнь медиа-магнатов, где богатая семья ведет ожесточенную борьбу за власть. Ироничный, циничный и одновременно драматический сериал, покоривший критиков и зрителей.
"Настоящий детектив" (True Detective, 2014-2024) - Мэттью Макконахи, Вуди Гаррельсон, Джоди Фостер
Антология криминальных историй, где каждый сезон раскрывает новую загадку. Первый сезон считается культовым, а последний, с Джоди Фостер в главной роли, доказал, что сериал не потерял силы.
О платформе: HBO max
HBO max - американский ведущий подписной сервис потоковой передачи видео по требованию поверх сети по подписке, сообщает Википедия. Предлагая исключительный доступ к контенту из библиотек Warner Bros. Discovery (WBD) платформа является седьмым по количеству подписчиков интернет-медиасервисом потокового видео по запросу в мире, имея в общей сложности более 122 миллионов подписчиков.
