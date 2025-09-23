Шоу Джимми Киммела теперь снова будет в эфире - детали

Появилось радостное известие для поклонников шоу.

Популярное американское вечернее ток-шоу Jimmy Kimmel Live! возвращается в эфир во вторник, 23 сентября, сообщает ABC News.

Отметим, шоу приостанавливали из-за высказываний ведущего об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка.

"В прошлую среду мы приняли решение приостановить производство шоу, во избежание дальнейшего разжигания напряженной ситуации в эмоциональный для нашей страны момент. Это решение мы приняли, потому что считали некоторые комментарии несвоевременными, а, следовательно, бестактными. Последние дни мы провели содержательные разговоры с Джимми, и после этих разговоров мы пришли к решению вернуть шоу во вторник", - сообщалось в заявлении.

Также 15 сентября Джимми Киммел раскритиковал движение MAGA за попытку использовать убийство Чарли Кирка в политических целях.

"Мы увидели новое дно в исполнении сторонников MAGA, которые пытались изобразить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем-то другим, а не одним из них", - говорил ведущий.

О проекте: Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live! — американское вечернее токшоу автора и ведущего Джимми Киммела, которое создавали компании Kimmelot и ABC Signature и транслировавшееся до сентября 2025 года на канале ABC.

Премьера состоялась 26 января 2003 в Голливудском масонском храме в Голливуде в Калифорнии, как часть программы телеканала ABC для Super Bowl XXXVII. Шоу содержало звание самого длинного вечернего токшоу в сети, втрое опережая "Шоу Дика Каветта" (1969—1975) и "Политически некорректный" (1997—2002).

