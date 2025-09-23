Киевстар ТВ на Поляне ВДНХ: состоялся благотворительный показ культовой ленты "Грязные танцы"

Все ради хорошего дела.

Кинодиалоги с Киевстар ТВ / коллаж: Главред, фото: пресс-служба

Недавно на локации "Поляна ВДНХ" состоялось тематическое благотворительное мероприятие в рамках проекта "Кинодиалоги с Киевстар ТВ". Эта серия событий входит в летнюю программу Киевстар ТВ и Поляны ВДНХ, которая объединяет профессиональные дискуссии, открытие новых имен в украинском кино и вечерние кинопоказы под открытым небом.

Во время очередного события в рамках проекта удалось собрать средства в поддержку благотворительного проекта Киевстар "Детская надежда". Его цель - приобрести бронхоскоп для отделения интенсивной терапии Национального реабилитационного центра UNBROKEN во Львове. Это оборудование критически необходимо для спасения детей, пострадавших от войны.

Инициаторами события стали Дарья Лотоцкая, совладелица PR-агентства Holosni, киноблогерка и автор блога Cinemais Марина Шульц и инфлюенсерка Алиса Дикалова.

Кинодиалоги с Киевстар ТВ / фото: пресс-служба

Программа вечера соединила кино и танцы: зрители услышали лекцию от Марины Шульц с малоизвестными фактами о ленте, увидели танцевальный сюрприз от преподавателей студии Goldance и участников "Танцев со звездами" Дмитрия Варанкина и Анны Бердниковой. И, конечно, просмотр ленендарного фильма "Грязные танцы" в кинотеатре под открытым небом, а также приятные сюпризы отКиевстар ТВ.

"Поощрять людей поддержать благотворительные инициативы - чрезвычайно важно, ведь каждый маленький вклад имеет значение. Легальный просмотр кино - прекрасная возможность одновременно отдохнуть и сделать доброе дело для детей, которые в этом нуждаются", - отмечает Людмила Яйченя, руководитель отдела услуг видео и телевидения Киевстар.

Особую атмосферу вечера создали партнеры: игристое SanMare, украинский веганский бренд натуральной косметики To Be и питьевая вода Voda UA.

Каждый желающий может поддержать сбор онлайн, оформив пакет "Киевстар ТВ: Благотворительный". 40% от его стоимости будет направлено на помощь детям, а пользователи получат доступ к самому большому контентному пакету с 430+ телеканалами и 20 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.

Что такое Киевстар ТВ? КиевстарТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирных программ и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

