Вышел трейлер ремейка хоррора "Рука, качающая колыбель"

Стриминговый сервис Hulu показал трейлер хоррор-триллера "Рука, качающая колыбель", который является ремейком одноименного фильма 1992 года Кертиса Хэнсона.
По сюжету фильма, молодая женщина по имени Полли устраивается няней в богатую семью. Постепенно она разрушает семью изнутри: флиртует с мужем, сводит с ума жену, сближается со старшей дочерью. Ведь все это – часть тщательно продуманного плана мести.
Главные роли в ленте сыграли Майка Монро ("Пятая волна", "Наблюдатель", "Лонглегс") и Мэри Элизабет Уинстед ("Человек – швейцарский нож", "Хищные птицы", сериал "Фарго").
Также в фильме задействованы Рауль Кастильо ("Гнев человеческий", "Улыбка 2", сериал "Задание") и Мартин Старр (сериал "Чудаки и ботаны", франшиза "Человек-паук").
Сняла фильм мексиканский режиссер Мишель Гарса Сервера, для которой это вторая полнометражная работа после боди-хоррора "Huesera: The Bone Woman" 2022 года. Съёмки начались в декабре 2024 года, завершились к марту 2025 года. Проект выйдет на стриминговом сервисе 22 октября.
Новости кино:
Недавно на Netflix вышел второй сезон "Уэнсдей", который уже стал одной из главных премьер года и собрал миллионы просмотров в первые дни. Шоуранеры не остановились только на этом и объявили, что любимый сериал получит продолжение в виде третьего сезона. Но настоящим сюрпризом для фанатов стал анонс нового спин-оффа сериала "Уэнсдей", посвященного одному из самых харизматичных персонажей - Фестеру Аддамсу.
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил всех своим перевоплощением в новом фильме "Крушащая машина" (The Smashing Machine). Ради роли звезде пришлось похудеть почти на 30 кг.
