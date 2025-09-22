Укр
Кто сыграет Волан-де-морта: "Гарри Поттер" от HBO бросает вызов Джоан Роулинг

Кристина Трохимчук
22 сентября 2025, 18:15
Сериал о Гарри Поттере от HBO может бросить вызов книжному канону.
Волан-де-морт
Кто сыграет Волан-де-морта в новом "Гарри Поттере" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

  • Кто сыграет Волан-де-морта в сериале HBO
  • Какие известные актеры могут появиться в ремейке "Гарри Поттера"

Поклонники вселенной "Гарри Поттера" с нетерпением ожидают выхода нового сериала HBO, который станет ремейком всемирно известной саги. Создатели сериала уже объявили основной каст молодых актеров: роли Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер исполнят Доминик Маклафлин, Алистер Стаут и Арабелла Стэнтон. Однако главная интрига сохраняется — кто сыграет главного злодея Поттерианы, Лорда Волан-де-Морта.

Главред собрал информацию, кому из известных актером пророчат роль главного темного волшебника.

Волан-де-морт
Ральф Файнс в роли Волан-де-морта / фото: imdb.com

Николас Холт — долгая дорога в Поттериану

Как сообщает сервис IMDb, актера Николаса Холта называют одним из явных претендентов на роль Темного Лорда в новом сериале о Гарри Поттере. Это не первая попытка Николаса пробиться в Поттериану — он участвовал в пробах на роли в оригинальной серии фильмов и, по слухам, пробовался на роль в сериале. Как заявил сам актер, он уже работал с режиссером сериала HBO Марком Милодом, и ему нравится сотрудничество с ним.

Николас Холт
Николас Холт - главный претендент на роль Волан-де-морта / фото: imdb.com

Киллиан Мерфи — фаворит фанатов на роль Волдеморта

Как сообщает Deadline, актер Киллиан Мерфи давно считается одним из главных фан-кастов на роль Волан-де-Морта в будущем сериале HBO о Гарри Поттере. Интерес к его кандидатуре только усилился после загадочного "без комментариев" от главы Warner Bros. Ченнинг Данджи, что подогрело слухи о его возможном участии. Мерфи, известный по "Оппенгеймеру" и "Острым козырькам", часто ассоциируется с мрачными и харизматичными персонажами, а его появление в образе Темного Лорда могло бы придать ремейку вес и признание в Голливуде.

Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи - фаворит фанатов на роль Волан-де-морта / фото: imdb.com

Волан-де-морт женщина — вызов оригиналу "Гарри Поттера"

Издание GameReactor, ссылаясь на надежного инсайдера Дэниела Рихтмана, сообщило, что в новом сериале HBO по "Гарри Поттеру" роль Темного Лорда может достаться женщине. По данным источника, кастинг проходил как среди актеров, так и среди актрис. Если в итоге Волан-де-Морт окажется женщиной, это наверняка вызовет широкий резонанс и множество споров. Такой шаг способен серьезно повлиять на восприятие проекта и объясняет, почему создатели пока тщательно скрывают имя исполнителя этой ключевой роли.

Шоураннеры раскрыли каст сериала о Гарри Поттере - смотреть видео:

Гарри Поттер и поттериана

Гарри Поттер - серия фильмов, основанных на книгах о Гарри Поттере английской писательницы Дж. К. Роулинг. Серия выпущена компанией Warner Bros. и состоит из одиннадцати фильмов в жанре фэнтези, включая основную серию - начиная с "Гарри Поттер и философский камень" (2001) и заканчивая "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" (2011), — а также спин-офф "Фантастические твари и где они обитают" (2016) и его сиквелы, сообщает Википедия. Также 1 января 2022 года состоялась премьера спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс" - документальный фильм, посвященный 20-летию поттерианы.

США больше не сверхдержава: почему Китай заинтересован в поражении УкраиныВидео

11:14

Олег Винник разъярил украинцев своим поступком - что он сделал

10:54

Дизайнерская катастрофа: чего никогда не должно быть в стильной ваннойВидео

