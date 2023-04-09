Сотни уголовных производств: в прокуратуре рассказали, как наказывают уклонистов от мобилизации

Как сообщили в Закарпатской облпрокуратуре, только в этом регионе счет уголовных производств в регионе в отношении уклонистов идет на сотни.

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Как наказывают уклонистов от мобилизации: информация из прокуратуры / коллаж фото УНИАН

В Украине с момента начала полномасштабного военного вторжения РФ за уклонение от мобилизации осудили несколько сот украинцев. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

К примеру, в конце марта 2023 года в Мукачево (Закарпатская область) суд назначил 5 лет лишения свободы (правда с отсрочкой наказания в 3 года) отцу двух малолетних детей ‒ за то, что он отказался от мобилизации.

В приговоре отмечается, что, кроме двух детей, мужчина имеет на содержании мать-пенсионерку:

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"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме, пояснил, что, действительно будучи военнообязанным, прошел комиссию ВВК и был признан пригодным. Он в письменном виде отказался от призыва на военную службу, поскольку на его содержании находятся двое малолетних детей 6-ти лет и 1,5 месяца, в то время женщина была беременна, кроме того с ним проживает и его мать, которая является пенсионеркой и также находится на его содержании", ‒ говорится в тексте.

Как сообщили в Закарпатской областной прокуратуре порталу "ТСН", счет уголовных производств в регионе в отношении уклонистов идет на сотни.

"С 24.02.2022 и по состоянию на конец марта 2023 года на Закарпатье зарегистрировано 380 производств по статье 336 УК Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации". Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. За этот период в отношении более чем 90 лиц уже есть приговоры суда, которые вступили в силу. Часто судьи в отношении таких лиц выносят решения об "условном" наказании, то есть лишении свободы с установлением испытательного срока. Такая практика распространена тогда, когда лицо не было судимо и не привлекалось к уголовной ответственности раньше. В ином случае граждан осуждают к реальной мере наказания", ‒ рассказала спикер местной прокуратуры Катерина Хижняк.

Далее, еще в конце минувшего года в Маневицком суде (Волынская область), уже другой обвиняемый сообщил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки, о чем известил дежурного территориального центра комплектации.

"Допрошенный в судебном заседании обвиняемый свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины, признал в полном объеме и сообщил, что он не желал поступать на военную службу во время мобилизации 28.08.2022, так как имел травму руки, о чем сообщил дежурному РТЦК СП, но его жалобы на состояние здоровья не приняли во внимание, поэтому он умышленно не прибыл в определенное в повестке время на сборный пункт. О совершенном сожалеет, просит суд строго не наказывать", — сообщается в приговоре.

Суд вынес мужчине приговор ‒ три года тюрьмы, но с годовым испытательным сроком.

Мобилизация в Украине

Президент Владимир Зеленский 25 февраля подписал указ об общей военной мобилизации на территории Украины в связи с полномасштабным военным вторжением страны-агрессора Российской Федерации. Призывают в ряды Вооруженных сил Украины мужчин от 18 до 60 лет. В первую очередь тех, у кого есть боевой опыт.

Мобилизацию в Украине продлили до 21 ноября. За документ, который внес в Раду президент Зеленский, проголосовали 288 нардепов.

8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Раду два проекта утверждения указа главы государства о продлении военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней. Позже военное положение и мобилизацию в Украине продлили фактически до конца зимы.

7 февраля Верховная Рада поддержала указы президента Владимира Зеленского о продлении действия режима военного положения и общей военной мобилизации в Украине на 90 дней. В поддержку законопроекта о военном положении проголосовало 348 нардепов.

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