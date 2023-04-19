"Даже митрополит Епифаний интересовался": танец батюшки в рясе взорвал сеть и вызвал дискуссию

Видео появилось в TikTok на Пасху и всего за три дня набрало более 10 миллионов просмотров. А вот его автору потом пришлось оправдываться.

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Священник с видео с танцами оказался на самом деле не священником/ скрин

Видео священника, который по-современному танцует на фоне церкви, всколыхнуло сеть. Видеоролик с этими танцами был опубликован в TikTok на Пасху. Он всего за три дня набрал более 10 миллионов просмотров и вызвал жаркую дискуссию среди пользователей сети. Но, как оказалось, танцевал на самом деле не священник, а актер, которому после публикации ролика пришлось оправдываться и объяснять такое недоразумение.

Под публикацией видео пользователи писали очень разные комментарии-от "безбожники, ничего святого..." до "такой современный батюшка, что и в церковь ходить захотелось". Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пользователи сети узнали церковь, на фоне которой танцевал якобы священник – это храм в селе Святопетровское под Киевом. Там уже более 20 лет правит отец Михаил. Священнослужитель рассказывает, что очень удивился, когда ему показали видео с танцами какого-то батюшки в рясе на фоне его храма.

видео дня

Батюшку, который был на видео, в церкви сначала никто не мог узнать. Но потом отец Михаил вспомнил, что три года назад в их храме снимали фильм, и именно такой актер играл священнослужителя.

Как оказалось, "батюшкой, который танцует" на самом деле является байкер и актер Ашот. Он гоняет на своем байке, который ласково зовет Валя, носит шлем с Шевченко и организовывает мотофестивали "Тарасова гора".

Сам байкер признался, что видео, которое было снято уже давно, он просто неправильно опубликовал в сети. Ашот опубликовал в TikTok видеоролик, чтобы поздравить всех с Пасхой, а затем хотел отредактировать его и добавить информацию, что он актер, и что видео со съемок фильма. Однако функции, которая позволяла бы откорректировать публикацию, он там не нашел. Актер жалуется, что это была его первая публикация в TikTok, поэтому и возникли такие трудности.

После того, как Ашот понял, что исправить описание к видео ему не удастся, он начал писать в комментариях, что он актер, а не священник. Но слава о "батюшке, который танцует", уже понеслась в сети.

"Люди даже писали: "Ой, жаль, собралась к вам на исповедь". Что я там плохого сделал? Никого не осквернил, чувства верующих не задел", – убеждает мужчина.

Когда эта ситуация получила огласку, байкер посетил храм, на фоне которого записывал танцы, и пообщался с отцом Михаилом.

"Рад вас видеть на территории. Даже сам Блаженнейший Епифаний написал, что за батюшка. Я немножко пошутил, что перешел из МП в ПЦУ да и танцует от радости", – рассказал гостю отец Михаил.

Также Ашот рассказал, что именно эту церковь три года назад выбрали для съемок фильма, потому что она напоминала храм в Донецкой области. Актер сыграл батюшку именно с того храма на Донбассе, а в перерыве между съемками решил немного потанцевать.

Отец Михаил отметил, что тоже готов так станцевать, когда Украина наконец победит в войне против страны-агрессора России.

Ранее сообщалось, что в городе Хмельницкий в церкви УПЦ ПМ 2 апреля священники набросились на украинского военнослужащего, избили его и выбросили из храма за "неудобный вопрос". Защитник пришел в храм, чтобы спросить верующих, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они прекратили ходить в церкви МП. Оказалось, что одним из злоумышленников стал местный пророссийский священник Игорь Слободян. Ему сообщили о подозрении за хулиганство, но на следующий день стало известно, что он сбежал.

Напомним, скандальный протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев, который родом из Украины и сбежал в РФ после Революции Достоинства, сделал сексистское заявление о том, что якобы женщины "не должны управлять жизнью". По его словам, "за жизнь отвечают мужчины".

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