"Путин – самый богатый человек в мире": в СМИ озвучили состояние диктатора РФ

Глава Кремля научился мастерски скрывать свои владения с помощью олигархов.

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В СМИ озвучили состояние диктатора РФ и рассказали, как он его скрывает/ скрин, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, является самым богатым человеком планеты – его состояние уже могло достичь 200 миллиардов долларов. Однако он мастерски скрывает это, используя подконтрольных ему олигархов.

Диктатору РФ удается скрывать свое состояние, потому что он не хранит деньги на свое имя. Об этом заявил американский финансист и правозащитник Билл Браудер, пишет издание The Sydney Morning Herald.

"Он не хранит деньги на свое имя... Средства распределяются через секретную сеть подставных компаний и доверительных управляющих, как показали расследования, такие как "Панамские документы". Другие люди выступали в качестве его доверенных лиц", – отмечает Браудер.

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Он напомнил о расследовании российского оппозиционера Алексея Навального, во время которого оказалось, что "Дворец Путина" – большое поместье стоимостью миллиард долларов с видом на Черное море – якобы принадлежит другу детства Путина и партнеру по дзюдо, олигарху Аркадию Ротенбергу.

"Если вы видите олигарха с состоянием в 20 миллиардов, скорее всего, 10 миллиардов из них принадлежат Путину", – подчеркнул Браудер.

Американский финансист и правозащитник отметил, что стоит сильно бить санкциями еще и по окружению Путина, которое помогает диктатору РФ скрывать свое состояние.

Напомним, о том, что российский диктатор Владимир Путин может быть самым богатым человеком планеты, ранее говорил также известный российский политический аналитик Валерий Соловей. По его словам, Путин сохраняет свои накопления (сумма гигантская – около 250 млрд долларов – в валюте, золоте, драгоценных камнях) в странах, откуда невозможна выдача.

Ранее сообщалось, что Путину хватит валютных резервов еще на три года войны. Россия сможет продолжать войну с Украиной около трех лет, если не случится драматического сокращения нефтяных доходов Кремля. К такому выводу пришли аналитики агентства Bloomberg и одного из крупнейших инвестбанков мира – Citibank, проанализировав текущий уровень доходов и расходов и смоделировав различные сценарии развития санкционного давления.

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