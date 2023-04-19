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Украина разрабатывала контрнаступление 2 месяца совместно с США: Пионтковский рассказал подробности

Алёна Воронина
19 апреля 2023, 09:12 обновлено 19 апреля, 09:15
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Во время разработки плана контрнаступления в Германии проходили штабные игры, к завершающему этапу которых присоединились Марк Милли и Валерий Залужный.
Украинские военные, Андрей Пионтковский
Украина разрабатывала контрнаступление 2 месяца совместно с США, отмечает Пионтковский/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрин

Будущую контрнаступательную операцию Украина готовила совместно с США, на ее подготовку было потрачено два месяца.

В частности, проходили специальные штабные игры в Германии, к которым на их завершающем этапе также были привлечены глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, который долгое время живет в Вашингтоне, в интервью российскому журналисту и правозащитнику Марку Фейгину.

Он отметил, что 21 апреля состоится последний перед контрнаступлением "Рамштайн". По его словам, нужно подождать эти несколько дней до "Рамштайна", и там будет понятнее ситуация по контрнаступлению.

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"Утечка данных из Пентагона подчеркнула, что операция, которая готовится, это совместная операция США и Украины. Она разрабатывалась два месяца. Состоялись так называемые штабные игры в Висбадене (Германия) в штабе командования армии США в Европе и Африке, на завершающем этапе которых участвовали первые лица: Марк Милли и генерал Залужный", – сказал эксперт.

Кто такой Андрей Пионтковский

Андрей Пионтковский (род. 30 июня 1940, Москва) – российский политолог, публицист; математик, кандидат физико-математических наук. активный критик Путина и политики России, исследователь властного бандитизма, путинизма и рашизма, опубликовал множество статей и монографий по этой теме.

С 2019 года дает интервью разнообразным украинским СМИ, демонстрируя глубокую осведомленность в мировой политике и внутренней политике России. Пионтковский выступает критиком, комментирует и анализирует международную политику и политику РФ, указывая на ошибки и предоставляет предположения, делится наблюдениями.

Из-за преследования в РФ проживает в Вашингтоне, США, пишет Википедия.

Он выразил уверенность, что именно там разрабатывался план контрнаступательной операции. По словам Пионтковского, Пентагон полностью вовлечен в подготовку этой операции и обеспечение ресурсами.

При этом эксперт напомнил, что для выполнения определенных задач нужны будут определенные виды оружия. Например, для уничтожения Крымского моста и ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму нужны дальнобойные ракеты – ATACMS или Storm Shadow.

Контрнаступление ВСУ

После "слива" секретных документов Пентагона в западных СМИ, основываясь на этих документах, начали писать, якобы контрнаступление Вооруженных сил Украины начнется 30 апреля. Издание Newsweek отмечало, что по опубликованным документам за 28 февраля речь идет о наращивании боевой мощи Украины перед наступлением, намеченным якобы на 30 апреля.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов после утечки секретных документов Пентагона заявил, что решение о контрнаступлении Вооруженных сил Украины наше государство принимает самостоятельно. Он подчеркнул, что пока неизвестно, когда будет контрнаступление, однако это решение будет взвешено.

В то же время в США прозвучало мнение, что первые сутки предстоящего контрнаступления ВСУ, вероятно, будут решающими. Для достижения успеха армии Украины нужно пробить оборону войск страны-агрессора РФ, быстро продвинуться в тыл врага и создать угрозу российским военным штабам и центрам обеспечения, чтобы усилить панику и сковать военное руководство РФ, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущим конфликтам Стефан Гади.

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