УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

Андрей Ганчук
19 апреля 2023, 07:51 обновлено 19 апреля, 07:59
57
Тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух могут обеспечить силам обороны Украины преимущество над оккупантами России, считает Стефан Гади.
ВСУ, войска РФ
Контрнаступление ВСУ будет успешным, если удастся сковать пункты управления оккупантов - эксперт / Коллаж 93 ОМБр, Минобороны РФ

Первые сутки грядущего контрнаступления ВСУ, вероятно, будут решающими. Для достижения успеха армии Украины нужно пробить оборону войск страны-оккупанта России, быстро продвинуться в тыл врага и создать угрозу российским военным штабам и центрам снабжения, чтобы усилить панику и сковать военное руководство РФ. Лучше всего могут сработать тактическая неожиданность, лидерство на поле боя и боевой дух. Об этом заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Стефан Гади.

В американском журнале по внешней политике Foreign Policy во вторник, 18 апреля, опубликовали прогноз ученого, в котором он предположил, что первые 24 часа контрнаступления ВСУ станут, вероятно "самым долгим украинским днем".

Он напомнил об опыте предыдущих войн, когда начальная фаза атаки часто определяла последующий характер следующего противостояния, решала, кто победит и устанавливала стратегическое влияние наступления.

видео дня

Франц-Стефан Гади заметил, что только армия Украины обладает информацией, есть ли у ВСУ военно-технические условия для обеспечения преимущества на поле боя. Все заявления о том, где может быть удар украинской армии, являются только предположениями.

Как полагает ученый, контрнаступление армии Украины будет успешным в том случае, если ВСУ удастся сковать военное руководство РФ и вызвать панику среди рядовых российских оккупантов. Такие шаги помогли бы и "избежать истощение в первые часы будущего наступления".

Кроме того, по словам эксперта, лучше всего могут сработать и такие факторы, как тактическое неожиданность, проявление лидерства на поле боя и боевой дух.

"В этом сценарии украинские бронетанковые колонны пробивают оборону России, быстро продвигаются в российский тыл и угрожают узлам командования и управления, таким как военные штабы и центры снабжения, усиливая панику и паралич", - подчеркнул Франц-Стефан Гади.

При этом он отмечает, что неизвестно, будет ли этого достаточно для долгосрочных стратегических достижений, "не говоря уже о победе в войне" Украины.

Контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал, что решение о переходе ВСУ в контрнаступление будет принято Генеральным штабом ВСУ. По словам Данилова, все будет решаться в последний момент. У Украины есть несколько сценариев проведения военной операции.

Журналисты Bloomberg опубликовали материал, в котором речь шла о том, что силы обороны Украины в мае могут пойти в контрнаступление. Украинские войска будут атаковать, вероятно, сразу на нескольких направлениях.

Один из собеседников американцев предположил, что ВСУ могут продвинуться на 30 км на Мелитопольском направлении, чтобы взять под огневой контроль так называемый "сухопутный коридор" РФ в захваченный Крым.

В Институте изучения войны считают, что агрессор Россия опасается контрнаступления армии Украины и на Бахмутском направлении. Как полагают аналитики, в Бахмут переброшены российские силы воздушно-десантных войск, чтобы сдержать возможную контратаку ВСУ.

Смотрите видео ТСН - как слив документов Пентагона повлияет на контрнаступление армии Украины

Другие новости по теме:

войска России война России и Украины контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

07:51 Мир
РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

07:42 Украина
В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известно

В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известно

06:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:51

Первые 24 часа контрнаступления ВСУ могут стать решающими: в США назвали главные факторы успеха

07:42

РФ применяет секретное оружие против Starlink в Украине – The Washington Post

06:48

В Одессе и области прогремели взрывы, оккупанты атаковали регион дронами: что известно

06:20

"Совок" - это чума, сколько бы ни лечились последствия - следы заметны всегдамнение

04:10

Как узнать самый большой человеческий страх по знаку зодиака: для каждого свой ответВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

03:30

Украинские беспилотники могут достать до многих интересных объектов в глубине РФ - экспертВидео

03:20

Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецептВидео

03:10

В прозрачной блузе и бесстыдном мини: Дженна Ортега показала свои "домашние" фото

02:50

"Повар Путина" слетел с катушек: Пригожину готовят Новичок или автокатастрофу – эксперт

Реклама
02:15

Зачем в правый карман кладут имбирь: деньги домой потекут рекой

01:32

Можно ли дарить 3, 7, 10 или 13 роз и что это означает

00:51

Почему нельзя трогать ветки яблони 19 апреля: приметы и очень строгие запретыВидео

00:46

"У Баскова все получалось с этими бабушками": в России узнали, на ком женится путинистВидео

00:40

Зачем жарить хозяйственное мыло на сковороде: ошеломительный фокус от хитрых хозяек

00:30

В ближайшее время Путин может остановить войну против Украины: Свитан удивил прогнозомВидео

00:22

На что нельзя жаловаться: шесть вещей, на которые лучше не пенять

00:11

"Нужно сделать еще больше": Столтенберг призвал помочь ВСУ с оружием для контрнаступленияВидео

18 апреля, вторник
23:54

Видео впечатляет: Киркоров обновил себе попуВидео

23:16

"Россияне выдыхаются": в ближайшие недели армия РФ может остановить наступление на Бахмут - СвитанВидео

23:06

Почему 20 апреля самый мистический день в году: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:56

Поэт и воин Павел Вышебаба развелся с супругой: "Пополнили статистику разорванных браков"Видео

22:44

"Установлены другие факты издевательств": скандал с избиением срочника набирает обороты

22:27

Следующие недели будут критическими для Украины - Белый домВидео

21:45

Получил смертельное ранение: в тяжелых боях за Украину погиб известный рок-музыкантВидео

21:32

Война в Украине закончится в очень близком будущем - БудановВидео

21:31

"Вывалила все": россияне в ужасе от выходки Наташи КоролевойВидео

21:25

Вы будете удивлены: как по месяцу рождения определить точную жизненную проблемуВидео

21:09

"Укрепляет мир во всем мире": глава Минобороны Китая возмутил циничным заявлением о ПутинеВидео

20:53

"Оно уже хочется": Positiff готовится к свадьбе с загадочной избранницейВидео

20:45

Погиб в бою: оккупанты убили экс-нардепа Олега БарнуВидео

20:17

"Он умер. Дышать перестал": Настя из Славянска рассказала, как в одно мгновение потеряла мужа и сынаВидео

20:14

Невероятная головоломка: найти лишнюю букву за 10 секунд смогут лишь люди с высоким IQВидео

20:05

300 гривен каждый месяц: кому из пенсионеров будут доплачивать в УкраинеВидео

19:46

"Обстоятельства сыграли против нас": Андрей Данилко не смог уехать из УкраиныВидео

19:23

Загадка фильмов "Ангелы Чарли": кем был тот самый Чарли и как сейчас выглядят агенты

19:20

"Выведи войска": у Зеленского опозорили Лаврова за подлое заявление о войне в УкраинеВидео

19:20

Россия никогда не сможет восстановить свой потенциалмнение

18:38

Украина "поплывет": страну накроют сильнейшие ливни - синоптикиВидео

18:14

Как поздравить брата с днем рождения: душевные слова и милые картинки

17:47

Favbet Foundation анонсирует бесплатные спортивные секции для детей в Киеве

Реклама
17:36

"Всегда будут вместе": женщина хочет назвать своих сыновей-близнецов одинаковыми именамиВидео

17:15

Офицер Нацгвардии избил срочника: командование отреагировало на скандалВидео

16:52

"Мое сердце не свободно": Киркоров удивил рассказом о той, кто делит с ним кроватьВидео

16:42

"Как я могу нести ответственность за действия взрослого человека": Машу Ефросинину снова "атакуют" по поводу сестрыВидео

16:38

Как часто надо менять ёршик для туалета: 3 главных правила гигиены в санузле

16:27

Кто из украинцев сможет получить 800 тысяч гривен: Зеленский подписал новый закон о выплатахВидео

16:15

РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дняВидео

16:01

Кайли Дженнер закрутила роман с одним из главных голливудских красавцевВидео

15:47

В МИД ответили на вздорное предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

15:31

Солнечное затмение принесет триумф людям, которые рождены в определенную дату - гороскоп

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять